MONTREAL CENTRE-VILLE, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Montréal centre-ville invite les représentants des médias à découvrir les plus récentes données préoccupantes liées à la sécurité et l'économie du centre-ville de Montréal. Ces indicateurs inquiètent pour la vitalité du plus grand pôle économique du Québec.

Quand : Lundi le 8 septembre 2025

Heure : 10 h 15

Où : À l'intersection des rues Peel et Avenue des Canadiens-de-Montréal (Place du Canada) Près de la station bixi et de l'église.

Qui : Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville, prendra la parole et répondra aux questions des médias.

Possibilité de prise d'images et d'entrevues sur place.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Information : Catherine Bouchard, 438-520-8935