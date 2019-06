La SCRP Nationale décerne la Lampe emblématique de service 2019 à Jane Adams, ARP

Décrite par l'auteure de la mise en nomination Christina Marshall, ARP comme une personne dévouée, généreuse, soucieuse et créatrice d'excellence en communication, Mme Adams était le choix logique pour la Lampe emblématique de service de cette année, en raison de la longue liste de comités et conseils qu'elle a appuyés depuis son entrée à la Société en 1990. On y retrouve le Conseil d'administration national de 2016 à 2019, où elle a joué un rôle dans l'intégration de la Health Care Public Relations Association (HCPRA) au sein de la Société afin de former l'Académie de santé de la SCRP, ainsi que la direction du Groupe de travail en planification stratégique, responsable du développement du plan stratégique 2019-2021.

« La SCRP est un milieu de bénévolat sans pareil grâce à Jane et j'aimerais voir ses contributions reconnues », écrivait Mme Marshall.

La Lampe emblématique de service de la SCRP est décernée aux membres de la SCRP dont les activités personnelles, le leadership et le dévouement ont permis un progrès notable pour la Société. Il s'agit d'un des six Grands prix et prix spéciaux présentés cette année afin de souligner l'implication exceptionnelle de membres de la Société au sein de la profession des relations publiques.

À propos de la SCRP

