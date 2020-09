« Merci infiniment. Je suis si honorée d'être reconnue en compagnie de Kiki par la Société par cette distinction, a dit Mme Dalton en acceptant le prix. La Lampe emblématique est un prix prestigieux et la liste des lauréats précédents, comme Jack Yocom, Charles Tisdall, Neil Oakley, Mel James, Lou Cahill, Ed Murray, T.A.G. Watson, Don LaBelle, Colleen Killingsworth, Sharlene Smith, Sarah Jones, Barb Sheffield, Mary Barker, Kim Blanchette, Jane Adams, et tant d'autres qui ont reçu cette distinction au cours des 58 dernières années. Je suis vraiment honorée et j'apprécie cet hommage. »

« Nous n'aurions pu y arriver sans le soutien du Conseil d'administration national, qui nous a donné la chance d'accomplir les buts et objectifs de la Société. Nous remercions tous les anciens présidents avec lesquels nous avons collaboré au cours de ces années, ajoute Mme Cloutier. Nous aimerions aussi remercier les innombrables bénévoles qui ont dirigé les comités, conseils et groupes de travail des Sociétés locales au fil des ans. Finalement, nous n'aurions pu y arriver sans le dévouement du personnel de DCI pendant toutes ces années. Ce fut un plaisir que de servir la Société et j'ai bien hâte de continuer d'être impliquée à titre de membre lors des années à venir. »

Pendant près de deux décennies, Mesdames Dalton et Cloutier ont formé l'équipe de direction de l'ancienne entreprise de gestion d'association Dalton Communications, plus tard Dalton Cloutier Inc., et offert des conseils stratégiques et du soutien direct afin d'assurer le succès financier et la durabilité de la Société et de ses nombreux programmes, année après année. Mme Dalton a été directrice générale de la SCRP pendant 17 ans avant de quitter en 2019. Mme Cloutier, qui a occupé plusieurs postes au cours de ses 13 années de service, a quitté la Société plus tôt ce mois-ci après avoir agi comme directrice générale par intérim depuis janvier.

« Votre leadership et votre dévouement au cours de ces années ont fait de la Société la principale organisation favorisant le développement des professionnels des relations publiques et l'industrie en général », signale Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP, en remettant le prix. Nous vous sommes reconnaissants pour toutes vos années de service. Ce fut un plaisir de collaborer de près avec vous dans vos rôles de direction. »

La Lampe emblématique est attribuée à un membre de la SCRP dont les activités personnelles, le leadership et le dévouement reflètent les principes de la Société de façon exceptionnelle ou contribuent de façon importante au prestige de la SCRP. Karen Dalton and Kiki Cloutier étaient deux des 10 lauréats de Grands prix reconnus pour leur implication exceptionnelle dans la profession des relations publiques par les membres de la Société.

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne des relations publiques nationale.

