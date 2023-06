La SCRP fait élever certains enjeux comme l'inclusion, l'avenir des relations publiques et prendre soin de nous comme de la communauté

WHISTLER, BC, le 8 juin 2023 /CNW/ - La conférence nationale ÉLEVER de la Société canadienne des relations publiques (SCRP), destinée aux professionnels des relations publiques et des communications ainsi qu'à leurs partenaires de l'industrie, s'est conclue aujourd'hui à Whistler. Cet événement intensif de trois jours organisé par la Société regorgeait de conversations animées, de conférenciers hors pair, d'introspection et de réflexion.

Le président du Conseil d'administration national de la SCRP, Vincent Power, ARP, FSCRP, a conclu la dernière journée de la conférence en remerciant les personnes impliquées dans l'organisation de l'événement et en encourageant les membres à mettre en pratique ce qu'ils y ont appris. « Nous concluons cette activité de trois jours remplie de nouveaux apprentissages qui nous aident à nous élever, autant personnellement que professionnellement, dit M. Power. Retournons au travail mettre ces nouvelles stratégies en application tout en nous efforçant d'élever la profession des relations publiques et des communications à un niveau supérieur. »

La conférence de la SCRP abordait plusieurs sujets touchant la profession des relations publiques et de la gestion de la communication, comme mieux comprendre l'intelligence artificielle, la narration, la mise en œuvre de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, la gestion de la convergence entre les relations publiques et les relations gouvernementales, ainsi que l'obtention de la confiance des employés. La journée finale s'est conclue par une présentation de l'animateur de CBC Radio et auteur Terry O'Reilly intitulée « Finding the Hidden Gift in Big Mistakes » (Comment tirer profit de mes pires erreurs).

Le gala des Prix d'excellence de la SCRP était animé par Fiona Forbes, productrice et chroniqueuse de la télévision établie à Vancouver. On y a remis soixante-deux prix à des organisations qui ont créé et mis en œuvre des campagnes de relations publiques exceptionnelles au cours de l'année dernière. Le clou de la soirée a été la présentation du Prix du président de la SCRP à la journaliste et animatrice radio Lisa LaFlamme, qui a accepté son prix à distance, par diffusion continue.

Au terme de cette rencontre intensive de trois jours, M. Power a ajouté : « Rappelons nous de remercier nos familles qui nous permettent de nous éloigner de la maison le temps de vivre une si belle occasion de développement professionnel. Avec leur soutien et celui de nos milieux de travail, nous nous améliorons et pouvons vraiment élever la profession. »

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association à but non-lucratif consacrée à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Composées de 13 Sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à créer une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement professionnel et l'agrément, la collaboration avec les principaux influenceurs, l'engagement envers l'éthique et un code d'éthique professionnelle, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

