OTTAWA, ON, le 14 mars 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) tiendra la Conférence nationale sur le logement de 2024, le 18 et 19 mars prochain à Ottawa. Cet évènement en personne servira de plateforme pour la tenue d'une conversation nationale sur le rétablissement de l'abordabilité du logement et l'accélération de la construction.

Les conférenciers invités à la Conférence de cette année sont des leaders éclairés, des spécialistes du secteur et des innovateurs qui feront part de leurs connaissances, de leurs idées et de leur expérience dans le secteur de l'habitation et au-delà.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir cet événement doivent s'inscrire en communiquant avec l'équipe de Relations avec les médias de la SCHL à l'adresse suivante : [email protected]

Voici le programme de la Conférence comprenant tous les détails.

