OTTAWA, ON, le 29 nov. 2021 /CNW/ - L'amélioration de la stabilité économique a entraîné une baisse de la volatilité des résultats au troisième trimestre pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), comme l'indique le rapport financier du troisième trimestre de 2021 publié aujourd'hui.

Les réponses stratégiques coordonnées de tous les ordres de gouvernement, de la SCHL et du secteur de l'assurance prêt hypothécaire ont limité les répercussions de la pandémie de COVID-19 et soutenu la reprise dans ce contexte.

« Nous étions bien préparés pour les répercussions économiques potentielles de la COVID-19 qui, dans l'ensemble, n'ont pas été aussi graves que prévu, a déclaré Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, services corporatifs de la SCHL. Toutefois, les prix des habitations ont continué de grimper en 2021 dans la plupart des régions du Canada, et le marché de l'habitation continue d'afficher des niveaux élevés d'incertitude, ce qui peut avoir un effet d'entraînement sur tous les types de logements ».

Autres faits saillants du rapport trimestriel pour les trois mois clos le 30 septembre 2021 :

Le 5 juillet 2021, nous sommes retournés à nos pratiques de souscription antérieures à juillet 2020 pour l'assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants. L'an dernier, en réponse à l'incertitude économique causée par la pandémie de COVID-19, nous avons apporté des changements temporaires à nos pratiques de souscription de l'assurance prêt hypothécaire afin de protéger les acheteurs, de réduire les risques et de soutenir la stabilité des marchés de l'habitation.





Les ententes de report des paiements hypothécaires visant à aider la population canadienne à traverser des difficultés économiques causées par la pandémie ont officiellement cessé le 30 septembre 2020. Comme les prêts qui faisaient l'objet d'une entente de report des paiements n'ont pas donné lieu à des règlements payés comme prévu initialement et que notre taux de prêts en souffrance est demeuré faible, nous avons encore réduit notre provision pour règlements au troisième trimestre.





Le taux global de prêts en souffrance au 30 septembre était de 0,29 %, comparativement à 0,31 % à la fin du trimestre précédent. Le nombre total de prêts en souffrance est passé de 5 452 à la fin du deuxième trimestre à 4 999 à la fin du troisième trimestre.





Pendant la période de trois mois terminée le 30 septembre, nous avons assuré 57 808 logements, dont 33 628 logements collectifs. Le volume d'assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité et le volume d'assurance de portefeuille s'élevaient respectivement à 19 570 et à 4 610 logements.

La SCHL a également publié des suppléments d'information sur ses activités d'assurance prêt hypothécaire et de financement hypothécaire et sur les obligations sécurisées, afin de fournir plus de renseignements approfondis sur chacune de ces activités. Nous présentons aussi des rapports trimestriels sur les progrès réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement en ligne.

Faits saillants du T3 Trois mois clos le 30

septembre 2021 Résultat net (M$) 414 Financement public des programmes de logement (M$) 452 Nouveaux titres cautionnés (G$) 51 Volumes d'assurance (logements) :

propriétaires-occupants (à l'unité) 19 570 Volumes d'assurance (logements) : portefeuille 4 610 Volumes d'assurance (logements) : immeubles

collectifs 33 628 Gestion du capital Au

30 septembre 2021 Total du capital des activités d'assurance prêt

hypothécaire (G$) 11,2 Assurance prêt hypothécaire : capital disponible

sur le capital minimal requis (%) 209 % Total du capital disponible des activités de

financement hypothécaire (G$) 1,5 Financement hypothécaire : capital disponible

sur le capital requis (%) 220 % Contrats d'assurance en vigueur (G$) 404 Prêts hypothécaires résidentiels en cours de

remboursement au Canada qui sont assurés

par la SCHL (%) 23,1 % Taux national de prêts hypothécaires en

souffrance (%) 0,29 %

