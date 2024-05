OTTAWA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son Rapport financier trimestriel du premier trimestre de 2024. Il montre un trimestre vigoureux et stable avec une augmentation du résultat net, qui vient réduire directement le déficit annuel du gouvernement du Canada.

Notre résultat net des trois premiers mois de 2024 s'est établi à 374 millions de dollars, en hausse de 13 % par rapport aux 331 millions de dollars au même trimestre en 2023. Cette hausse est largement attribuable à l'augmentation des volumes de produits d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs, au financement hypothécaire et à la progression des revenus de placements.

Les volumes d'assurance pour immeubles collectifs ont augmenté de près de 6 milliards de dollars par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Cette somme représente près de 20 000 logements de plus qu'au premier trimestre de 2023. Nous avons fourni une assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs pour un peu plus de 63 000 logements au premier trimestre de 2024. De ce nombre, près de 25 000 étaient des unités neuves. Cette augmentation est en grande partie attribuable à l'utilisation de notre produit APH Select. Celui-ci contribue directement à accroître l'offre de logements neufs une fois la construction terminée.

« Nous nous réjouissons du succès de nos produits d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs. Une augmentation de près de 42 % du nombre de logements et de 72 % des volumes assurés est encourageante et très positive pour le marché de l'habitation. Nous sommes aussi absolument ravis des investissements dans le logement annoncés par le gouvernement du Canada dans le budget de 2024. Nous continuerons de travailler avec diligence pour mettre en œuvre ces importantes initiatives pour la population canadienne. »

‒ Nadine Leblanc, chef des finances intérimaire et première vice-présidente, Services d'entreprise

Autres faits saillants pour la période de trois mois close le 31 mars 2024 :

Le taux de prêts hypothécaires assurés par la SCHL en souffrance demeure faible (0,29 %), ce qui se traduit par un faible volume de règlements payés. Ce taux a légèrement augmenté par rapport à celui enregistré au même trimestre de l'exercice précédent (0,28 %). Toutefois, il est demeuré inférieur aux tendances historiques.





Les volumes d'assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité ont augmenté de 2,9 % pour s'établir à 7 295, comparativement à 7 090 au premier trimestre de 2023.





Nous avons cautionné 52 milliards de dollars en nouveaux titres. Il s'agit d'une hausse par rapport aux 43 milliards de dollars au premier trimestre de 2023. Cette croissance s'explique par l'augmentation des limites des cautionnements annoncée en septembre 2023 par le gouvernement du Canada .





. Le marché de la construction résidentielle a commencé l'année 2024 sur les chapeaux de roue, affichant l'une de ses meilleures performances pour un premier trimestre. Le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations était de 252 124 - une hausse de 15 % par rapport au premier trimestre de 2023. Ce nombre dépasse aussi la moyenne enregistrée en 2023.





Le prix MLS® moyen au Canada s'est établi à 668 559 $ au premier trimestre de 2024, soit 4 % de plus qu'au même trimestre en 2023. Selon notre récent rapport Perspectives du marché de l'habitation , les prix rebondiront sans doute davantage, ce qui signifie que l'abordabilité ne s'améliorera pas à court terme.





Faits saillants du premier trimestre Trois mois clos le 31 mars 2024 Résultat net (M$) 374 Financement public (M$) 2 000 Nouveaux titres cautionnés (G$) 52 Nouveaux titres cautionnés : titres

hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale

sur l'habitation (G$) 36 Nouveaux titres cautionnés : Obligations

hypothécaires du Canada (G$) 16 Volumes de prêts assurés (logements) :

assurance pour logements de propriétaires-

occupants souscrite à l'unité 7 295 Volumes de prêts assurés (logements) :

assurance de portefeuille 1 991 Volumes de prêts assurés (logements) :

assurance pour immeubles collectifs

résidentiels 63 256 Gestion du capital Au 31 mars 2024 Total du capital des activités d'assurance prêt

hypothécaire (G$) 10,5 Assurance prêt hypothécaire : ratio du capital

disponible sur le capital minimal requis (%) 185 Total du capital disponible des activités de

financement hypothécaire (G$) 1,5 Ratio du capital économique disponible sur le

capital requis (financement hypothécaire) (%) 109 Contrats d'assurance en vigueur (G$) 418 Cautionnements en vigueur (G$) 524 Prêts hypothécaires résidentiels assurés par la

SCHL au Canada (%) 19,4 Taux de prêts hypothécaires assurés par la

SCHL en souffrance (%) 0,29



Le Rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne .

La SCHL continue à mettre en œuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), une initiative prévoyant des investissements de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans pour permettre à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. La SNL couvre l'ensemble du continuum du logement, qu'il s'agisse de maisons d'hébergement, de logements de transition, de logements communautaires ou abordables, de logements du marché destinés à la location ou à la propriété. La SCHL publie aussi en ligne des rapports trimestriels sur les progrès vers l'atteinte des objectifs de la SNL.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Suivez-nous sur Twitter , YouTube , LinkedIn , Facebook et Instagram .

