OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre des troisième, quatrième et cinquième cycles du Défi d'offre de logement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), jusqu'à 137,7 millions de dollars ont été distribués à 40 bénéficiaires pour explorer et mettre en œuvre des solutions de logement novatrices, dans le but d'éliminer et de réduire les obstacles à l'offre de logements au Canada.

Le Défi d'offre de logement invite les citoyens, les parties prenantes et les spécialistes à proposer des solutions aux obstacles qui nuisent à l'offre de logements. Du financement totalisant 300 millions de dollars sur cinq ans sera distribué aux finalistes retenus.

Le troisième cycle, Accès Nord : Solutions d'approvisionnement pour le logement dans les régions nordiques et éloignées, visait à trouver des solutions qui réduisent le temps, les coûts et les risques pour accéder aux ressources nécessaires pour construire des logements et maintenir une offre adéquate dans les régions nordiques et éloignées. Au total, 15 finalistes ont reçu une partie du financement global de 74,6 millions de dollars pour mettre en œuvre leur solution.

Le quatrième cycle, Bâtir pour l'avenir : Construction novatrice pour l'abordabilité du logement, cherchait des solutions axées sur des processus, des techniques, des systèmes ou des matériaux de construction novateurs qui aideront à accroître l'offre de logements qui sont abordables et compatibles avec le climat et qui répondent aux besoins des gens. Au total, 16 finalistes se sont partagé le financement de 36,1 millions de dollars pour mettre en œuvre leur solution.

Le cinquième cycle, Monter au niveau supérieur : Transformer la production de logements, visait à trouver des projets qui pouvaient accroître l'adoption de solutions transformatrices à l'échelle du système qui permettent d'offrir plus rapidement des logements communautaires et des logements du marché. Au total, neuf finalistes ont chacun reçu 3 millions de dollars pour mettre en œuvre leur solution.

Les lauréats des solutions qui changent la donne seront identifiés au printemps 2025.

« Le Défi d'offre de logement, doté d'une enveloppe de 300 millions de dollars, favorise la collaboration et la création de partenariats stratégiques. Il nous aide à travailler étroitement avec les parties prenantes pour éliminer les obstacles à l'offre de logements afin de nous permettre de construire plus de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

. Le DOL est mis en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et vise à : fournir de nouvelles ressources et trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de logements et créer une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada ; aider à éliminer les obstacles à l'offre de logements et à l'abordabilité, à présenter de nouvelles idées et solutions, et à favoriser la collaboration et les partenariats.

Dans le cadre du premier cycle du DOL, Fondé sur les données, 14 finalistes ont été sélectionnés. Ils ont proposé des solutions novatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement et se sont partagé du financement de 22,5 millions de dollars pour mettre en œuvre ces solutions.

Le deuxième cycle du DOL, Démarrage, a permis de sélectionner 14 finalistes qui ont suggéré des processus préalables à l'aménagement novateurs. Ils ont obtenu une part du financement global de 38 millions de dollars pour mettre en œuvre leur solution.

