OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé aujourd'hui les lauréats des Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2024. Ces prix soulignent l'excellence en recherche et fournissent du financement pour soutenir des travaux qui généreront les données et les renseignements nécessaires pour régler les problèmes de logement au Canada.

Les Prix d'excellence en recherche sur le logement sont une initiative de la Stratégie nationale sur le logement. Ils soulignent le travail exceptionnel en recherche sur le logement au Canada et offrent des récompenses en argent pour aider les équipes de projet à faire progresser la recherche, la mobilisation des connaissances et la sensibilisation ainsi qu'à réaliser des activités de liaison novatrices qui changent les choses. Les Prix d'excellence en recherche sur le logement contribuent à renforcer et à maintenir la culture de connaissances sur l'habitation fondées sur la recherche au Canada dans des domaines clés, notamment les sciences sociales et humaines, la santé et la technologie. La SCHL administre ce programme pour le compte du gouvernement du Canada.

Un groupe d'experts multidisciplinaire a examiné les candidatures en fonction d'un ensemble rigoureux de critères. Ses membres ont déterminé les projets les plus susceptibles de produire les données et les renseignements nécessaires aux décideurs pour améliorer l'abordabilité du logement et mieux répondre aux besoins de la population canadienne en matière de logement.

Citation :

« Merci à toutes les personnes qui ont soumis le fruit de leur travail dans le cadre des Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2024, et félicitations à nos lauréats. Vos recherches aident réellement à résoudre les problèmes de logement au Canada. Une meilleure information se traduit par de meilleures politiques sur le logement ‒ et par plus de logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin. »

- Coleen Volk, présidente et première dirigeante de la SCHL

Prix :

Médaille de la présidence de la SCHL pour la recherche exceptionnelle sur le logement (25 000 $)

Plus haute distinction parmi les Prix d'excellence en recherche sur le logement, la médaille souligne une contribution importante à la recherche qui nous aide à réaliser notre aspiration de rendre le logement abordable pour tout le monde au Canada. Elle est remise à une équipe ou à une personne qui a effectué des recherches dans l'un des domaines prioritaires de la SNL.. La priorité pour 2024 était : Améliorer la viabilité financière et la durabilité des logements abordables au Canada.

Lauréat : Daniel Dicaire, Société de logement communautaire d'Ottawa pour le projet intitulé Sustainable Affordable Housing Total Cost of Building Ownership Analysis. L'équipe de recherche de LCO (Daniel Dicaire, et ses partenaires de recherche Gordon Downes, Dylan Bennett, Arne Suraga et Rehanna Devraj-Kizuk) a utilisé un immeuble modèle de 20 étages et a examiné cinq scénarios pour l'efficacité énergétique (construction selon le code ou supérieur) pour déterminer celui qui correspond à l'approche la plus économique et la plus durable à long terme. L'équipe a eu recours à la modélisation énergétique et économique globale pour examiner et comparer la valeur évaluée de facteurs comme l'efficacité énergétique, le capital, l'entretien, les réparations et les charges d'exploitation. Grâce à des estimations précises, y compris le coût de construction initiale et les charges d'exploitation annuelles pour chaque scénario au cours des 60 prochaines années, l'équipe a pu comparer sur un pied d'égalité le coût total de la détention de l'immeuble pour chaque scénario et démontrer quel scénario était le plus économique et le plus durable à long terme.

Prix Toit d'or pour l'excellence en recherche sur le logement (12 500 $)

Ce prix récompense les recherches qui améliorent notre compréhension de l'un des domaines prioritaires de la SNL et qui ont une incidence sur le milieu universitaire ou le secteur de l'habitation.

Lauréat : Keagan Rankin, Université de Toronto pour le projet : Providing Affordable Housing Within Climate Limits: A Model of Sustainable Future Growth. Keagan Rankin et sa partenaire de recherche, Shoshanna Saxe, cherchaient à répondre à la question suivante : « Comment le Canada peut-il construire les logements dont il a besoin tout en respectant les limites de durabilité environnementale? » L'équipe de recherche fait remarquer que bien que l'offre de logements doive augmenter de 3,5 millions d'unités supplémentaires d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité, comme l'a indiqué la SCHL, le Canada aura du mal à atteindre ses objectifs de durabilité même avec les volumes de construction actuels. L'équipe a recueilli de vastes données et créé une nouvelle technique de modélisation pour simuler la construction de quartiers futurs afin de déterminer comment 3,5 millions de logements supplémentaires pourraient être construits d'ici 2030 tout en respectant les limites climatiques acceptables.

Prix Toit d'or pour le savoir en action (12 500 $)

Ce prix récompense les projets qui établissent un lien entre l'excellence en recherche et les mesures concrètes qui changent les choses dans le secteur de l'habitation.

Lauréat : James Dunn, Université McMaster pour le projet : The City of Hamilton's Housing Sustainability and Investment Roadmap (HSIR) . En juin 2022, la Ville de Hamilton et le Collectif canadien pour la recherche sur le logement (CCRL) ont entamé une initiative de recherche-action afin de créer un cadre stratégique de mise en œuvre fondé sur des données probantes pour orienter le travail de la ville en matière de logements abordables. Le projet a été dirigé par James Dunn de l'Université McMaster, qui pouvait compter sur ses partenaires de recherche, Steve Pomeroy et Angela Burden, et sur l'équipe de la Ville de Hamilton. Leur feuille de route pour la durabilité du logement et l'investissement (HSIR en anglais) repose sur une approche intersectionnelle en vue de s'attaquer aux problèmes de logement à Hamilton, d'après quatre piliers : la construction; l'acquisition; la préservation; et les soutiens fondés sur le logement comme l'aide offerte aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Elle a été adoptée par le conseil municipal de Hamilton en avril 2023 et sa mise en œuvre est en cours, ce qui a eu une incidence importante sur la ville.

Renseignements supplémentaires :

Le portail de candidature des Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2025 ouvrira cet été. Les chercheurs peuvent présenter une demande de financement qui reconnaît l'innovation et l'influence de la recherche, de la formation, de la mobilisation des connaissances et des activités de sensibilisation en matière de logement au Canada. Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les Prix d'excellence en recherche sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

