Grâce à la force et à la diversité de leur expertise, les nouveaux membres aideront la SCC à continuer de se distinguer par son engagement de créer un monde où aucun Canadien, aucune Canadienne n'aura à craindre le cancer.

TORONTO, le 20 juill. 2020 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) est heureuse d'annoncer la nomination de quatre nouvelles administratrices à son conseil d'administration. Les responsabilités du conseil comprennent la gouvernance de la SCC, de son leadership, de la responsabilité à l'égard du public, ainsi que de l'établissement des priorités nationales; il joue également le rôle d'administrateur de l'organisation au nom des Canadiens.

« La SCC est fière d'accueillir quatre administratrices pour l'aider à poursuivre son travail de chef de file dans le secteur, a affirmé Robert Lawrie, président du conseil d'administration de la SCC. La forte expertise diversifiée qu'apporte chacune d'entre elles à la cause du cancer nous inspire confiance. Nous avons hâte de travailler ensemble pour unir et inspirer tous les Canadiens à agir contre le cancer. »

Le 15 juillet 2020, la SCC a accueilli les nouvelles administratrices suivantes au sein de son conseil :

Diane Gosselin a plus de 25 ans d'expérience dans le financement de la recherche biomédicale novatrice. Elle est actuellement présidente et directrice générale du CQDM (Consortium de recherche biopharmaceutique).

Au cours de son mandat au CQDM, Mme Gosselin a mobilisé un réseau national de plus de 2000 chercheurs à travers le Canada et a recueilli plus de 80 millions de dollars de financement auprès de 14 des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde.

Yolande James est commentatrice politique pour différentes émissions des chaînes CBC et Radio-Canada et avocate-médiatrice. Elle donne aussi fréquemment des conférences publiques sur divers sujets comme l'immigration, la diversité et l'égalité des genres dans la société et en politique.

Mme James a été élue à l'Assemblée nationale du Québec en 2004. Elle était la première femme noire membre de l'Assemblée nationale et la première personne issue de la communauté noire à faire partie du Conseil des ministres au Québec.



Susan McPeak est cofondatrice du Groupe McPeak-Sirois pour la Recherche clinique en cancer du sein, une initiative privée unique qui rassemble des établissements de santé publique. C'est aujourd'hui un des plus importants consortiums de recherche clinique en cancer du sein au Canada.

Survivante du cancer du sein, Mme McPeak a participé à un essai clinique qui lui a sauvé la vie. En misant sur plus de dix ans d'expérience dans des postes de gestion clés en marketing et développement des entreprises, elle a décidé de s'impliquer pour rendre la recherche clinique plus accessible.

Hilary Pearson, C.M., LL. D., a fait carrière pendant plus de 20 ans dans le domaine de la philanthropie des fondations au Canada. Elle est actuellement membre du Comité consultatif du programme de maîtrise en philanthropie et en gestion d'organismes sans but lucratif offert à l'Université Carleton.

De 2001 à 2019, elle a occupé le poste de présidente fondatrice de Fondations philanthropiques Canada. Elle a aussi siégé au Comité consultatif du gouverneur général sur le bénévolat et la philanthropie et été coprésidente du Comité consultatif sur le secteur des organismes de la bienfaisance, qui conseille le ministre fédéral du Revenu sur les questions relatives aux orientations et à la réglementation.

Pour en savoir plus sur les nouveaux membres de notre conseil d'administration, et pour consulter la liste complète des membres de notre conseil d'administration, visitez cancer.ca.



À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à travers le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer et nous favorisons l'adoption de politiques en matière de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes touchées par la maladie.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

