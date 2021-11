SEI Canada fournira des services de gestion de placement discrétionnaire pour un actif d'environ 81 millions de dollars

OAKS, Pa., le 1er nov. 2021 /CNW/ - SEI (NASDAQ : SEIC) a annoncé aujourd'hui que la Saskatoon Community Foundation a choisi la SEI comme fournisseur de services d'impartition de la gestion de placements pour un actif d'environ 81 millions de dollars canadiens de la fondation.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Société de placements SEI Canada (SEI Canada) offrira des services de gestion de placement discrétionnaire, notamment la sélection et la surveillance des gestionnaires. SEI travaillera en collaboration avec le comité de placement de la Saskatoon Community Foundation pour renforcer la gérance globale des actifs de la fondation. La Saskatoon Community Foundation est l'un des 11 nouveaux clients de SEI qui représentent près de 3,8 milliards de dollars américains en nouveaux actifs pour le segment de l'impartition de la gestion des placements annoncés par SEI pour le premier semestre de 2021.

« La Saskatoon Community Foundation est dotée d'un modèle de fonds de dotation qui assure une source fiable ininterrompue de financement dans la collectivité de Saskatoon. Elle avait besoin d'un partenaire stratégique qui comprend véritablement ses objectifs d'affaires, allant au-delà du rôle traditionnel de conseiller en placement, a déclaré Michael Cagnina, vice-président et directeur général du Groupe institutionnel de SEI pour l'Amérique du Nord. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à la Saskatoon Community Foundation des services-conseils exhaustifs, notre modèle de service à la clientèle haut de gamme et le soutien marketing à valeur ajoutée pour les communications avec les donateurs et les campagnes de financement visant à les aider à atteindre ses objectifs de placement. »

La Saskatoon Community Foundation gère des fonds de dotation et des fonds de dotation à capital consomptible dont l'actif s'élève à 61 millions de dollars canadiens ainsi que des fonds dont l'actif s'élève à 20 millions de dollars canadiens pour d'autres organismes de bienfaisance. La fondation constitue des fonds de dotation au moyen de dons, et s'appuie sur ces sources de revenus pour satisfaire aux exigences de l'Agence du revenu du Canada en matière de subventions, payer des honoraires d'administration, des frais de gestion de placement et de services-conseils et établir une réserve pour la protection contre l'inflation.

« En tant que fournisseur de services d'impartition de la gestion de placements de la fondation, nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec l'équipe pour appuyer sa mission, qui vise à améliorer la qualité de vie de la population de Saskatoon en créant des fonds de dotation, en accordant des subventions de manière stratégique et en faisant preuve de leadership au sein de la collectivité, a ajouté M. Cagnina.

À la suite d'un exercice d'évaluation approfondi, le conseil d'administration et le comité de placement de la Saskatoon Community Foundation ont choisi SEI comme fournisseur de solutions d'impartition de la gestion des placements, estimant que l'offre de SEI est bien adaptée à notre fondation : valeur, réactivité, capacité de faire des recommandations de manière proactive et expérience approfondie avec le modèle d'impartition de la gestion des placements. Notre conseil d'administration et notre personnel sont fermement résolus à assurer une surveillance de premier ordre des placements caritatifs de nos titulaires de fonds. En effet, ces derniers espèrent que leurs dons de bienfaisance auront une incidence positive et serviront à créer une collectivité dynamique dont chacun fait partie intégrante », a déclaré Carm Michalenko, directrice générale de la Saskatoon Community Foundation.

SEI fournit des services de gestion de placements à plus de 440 investisseurs institutionnels du monde entier, dont plus de 180 organismes sans but lucratif, ce qui représente un actif de plus de 33 milliards de dollars*. SEI accorde depuis longtemps une grande priorité au marché canadien, dont elle possède une expertise approfondie. SEI exerce ses activités au Canada depuis 1983 et collabore depuis 1996 avec son client canadien de plus longue date auquel elle fournit des solutions d'impartition de la gestion de placements.

À propos du Groupe institutionnel de SEI

Le Groupe institutionnel de SEI fournit aux investisseurs institutionnels des services d'impartition de la gestion de placements et des plateformes personnalisées pour soutenir le personnel de placement. SEI est l'un des premiers et des plus importants fournisseurs mondiaux de services d'impartition de la gestion de placements au marché institutionnel. Elle a lancé récemment à l'échelle mondiale son offre améliorée de services à l'intention des investisseurs institutionnels qui souhaitent disposer de ressources en interne. Au 30 septembre 2021, la société offrait ces solutions intégrées à plus de 440 clients. Nos solutions sont conçues pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, à réduire le risque économique et à remplir leurs exigences en matière de diligence raisonnable, par la mise en œuvre de stratégies de gestion des régimes à prestations déterminées, des régimes à cotisations déterminées, des fonds de dotation, des fondations et des fonds affectés à des fins particulières par les conseils d'administration. Pour de plus amples renseignements, visitez https://seic.com/fr-ca/who-we-serve/investisseurs-institutionnels.

À propos de SEI

Maintenant dans sa cinquantième année, SEI (NASDAQ : SEIC) continue d'être un chef de file mondial en matière de solutions liées au traitement, à la gestion et aux opérations de placement visant à aider les entreprises, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles fortunées à créer et à gérer leur patrimoine. Au 30 septembre 2021, SEI gérait ou administrait, par l'entremise des filiales et partenaires dans lesquels elle a un intérêt important, environ 1 300 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement ainsi qu'en actifs gérés collectivement et séparément et offrait des conseils à cet égard, soit environ 392 milliards de dollars en actifs gérés et 866 milliards de dollars en actifs administrés pour le compte de clients. Pour de plus amples renseignements, visitez seic.com/fr-ca.

À propos de la Saskatoon Community Foundation

La Saskatoon Community Foundation gère des fonds de dotation et des fonds de dotation à capital consomptible dont l'actif s'élève à 61 millions de dollars ainsi que des fonds dont l'actif s'élève à 20 millions de dollars pour d'autres organismes de bienfaisance, permettant d'assurer une source fiable ininterrompue de financement dans la collectivité. La fondation comprend quelque 350 titulaires de fonds. Chaque année, elle appuie un large éventail de projets et d'initiatives communautaires au nom des donateurs qui ont créé des fonds non affectés. La fondation offre également des services stratégiques d'octroi de subventions, des services-conseils philanthropiques et assure un leadership communautaire. Au-delà de la connaissance du secteur caritatif, l'équipe de la Saskatoon Community Foundation est déterminée à soutenir la réconciliation, l'inclusion et la qualité de vie dans la collectivité qu'elle dessert. Pour de plus amples renseignements, visitez saskatooncommunityfoundation.ca .

