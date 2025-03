MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - Comme elle l'a fait au cours de ses 100 ans d'histoire, la Société des alcools du Québec (SAQ) s'adapte à son nouveau contexte d'affaires. Plusieurs Québécois ont maintenant un rapport différent avec l'alcool et l'évolution démographique du Québec fait en sorte que nos magasins ne sont plus automatiquement sur leur parcours. Les clients recherchent de plus en plus l'accessibilité et l'instantanéité avec des achats moins planifiés. La génération Z, désormais plus nombreuse que les baby-boomers au Québec, a des habitudes liées à l'alcool différentes des générations précédentes, tant dans ses façons d'acheter que dans sa consommation. D'ailleurs, les Québécois n'échappent pas à la tendance mondiale de réduction de la consommation et cherchent de plus en plus des alternatives aux boissons alcoolisées.

« Nos façons de faire doivent évoluer pour être plus en phase avec tous nos clients, ceux d'aujourd'hui et de demain, dans le but de demeurer performants à long terme. C'est essentiel pour assurer la pérennité de notre contribution au Québec », déclare Jacques Farcy, président et chef de la direction de la SAQ.

Nouveau concept de micro-agences urbaines

Pour répondre aux besoins des clients qui ne connaissent pas ou ne fréquentent pas la SAQ ainsi que ceux qui cherchent une offre de dépannage hors de nos heures d'ouverture, nous piloterons dès mai à Montréal un nouveau concept de 6 micro-agences SAQ en milieu urbain. Ces micro-agences seront situées dans des quartiers moins bien desservis par le réseau de la SAQ et offriront une sélection de dépannage d'une trentaine de produits SAQ, incluant des prêts-à-boire à base de spiritueux, ainsi que quelques bulles, vins et spiritueux.

Si tout se passe bien, nous prévoyons le déploiement d'une centaine de ces micro-agences dans différentes régions urbaines du Québec au cours de la prochaine année. Ces nouveaux points de vente se retrouveront dans des établissements disposant déjà d'un permis de vente d'alcool (comme des épiceries ou dépanneurs). L'application stricte de nos règles d'éthique de vente sera non négociable. Ces micro-agences seront complémentaires au réseau de succursales de la SAQ, qui demeure le lieu privilégié pour accueillir les clients.

Projet pilote de livraison de dépannage avec des plateformes collaboratives

Afin de répondre à un besoin croissant de commodité, la SAQ démarrera en juin un projet pilote de livraison de dépannage en zone urbaine avec une plateforme collaborative. Ce projet pilote permettra de vérifier l'efficacité de cette approche, l'adhésion des clients et l'assurance d'un service fiable et conforme aux normes de la SAQ. À terme, l'objectif est d'offrir environ 150 produits en livraison par le biais de ces plateformes.

Ce type de partenariat permettra à la SAQ de profiter de l'achalandage de ces plateformes pour rejoindre les clients là où ils se trouvent déjà. Le projet pilote débutera à Montréal et, en cas de succès, sera étendu à l'ensemble du Québec et à d'autres plateformes. Comme cela se fait déjà ailleurs au pays, notamment en Ontario, les livreurs de ces plateformes effectueront l'achat des produits dans certaines succursales SAQ identifiées et la livraison aux clients.

Il est important de préciser que la condition sine qua non pour nous sera l'application stricte, par les livreurs de ces plateformes, de nos règles d'éthique de vente, comme c'est déjà le cas avec notre service de livraison à domicile depuis nos entrepôts. Ajoutons que dans un esprit de cohérence et de solidarité, le choix de la plateforme retenue tiendra compte du contexte actuel avec l'administration américaine et de l'impact de ses décisions sur l'économie québécoise.

Ouverture de 34 agences

Bien desservir l'ensemble des régions du Québec fait partie de notre mission. Chaque année nous procédons à l'analyse de notre réseau pour nous assurer de sa rentabilité et de l'accessibilité de nos produits à l'ensemble de nos clients, partout au Québec. Cette année, nous avons identifié certains secteurs qui pourraient être mieux desservis, sans pour autant justifier l'implantation d'une succursale. C'est pourquoi nous ajouterons 34 nouvelles agences à travers le Québec dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de Chaudière-Appalaches.

Fermeture de 5 succursales

Nous procéderons à la fermeture de 5 succursales qui ne sont plus localisées au meilleur endroit pour s'inscrire dans le parcours de magasinage des clients et donc, ne connaissent pas l'achalandage souhaité. Nous prévoyons cesser nos activités dans les succursales de Stanstead, Promenade du Portage à Gatineau, Baie-D'Urfé, Campanile à Québec et Ville-Émard lorsque leurs baux arriveront à échéance en 2025-2026.

Ces actions reflètent l'engagement de la SAQ à évoluer avec son environnement commercial et à suivre les mouvements de sa clientèle.

