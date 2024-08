La SAQ est le premier monopole nord-américain à joindre la International Alcohol Monopolies Environmental Roadmap

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société des alcools du Québec (SAQ) franchit un nouveau pas vers la réduction de son empreinte environnementale en se joignant à l'International Alcohol Monopolies Environmental Roadmap. Elle ajoute ainsi sa voix à celle de cinq monopoles de l'alcool et devient le premier signataire, à l'extérieur des pays scandinaves, à viser l'atteinte d'objectifs communs de réduction des impacts environnementaux sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

L'International Alcohol Monopolies Environmental Roadmap est une feuille de route ambitieuse où chaque entité signataire affirme sa volonté d'être un agent de changement dans le secteur des boissons alcooliques, en déployant des solutions durables pour les produits qu'elle commercialise, et ce, tout en inspirant ses clients à faire des choix responsables. Pour la SAQ et ses partenaires, cette collaboration permettra de faciliter le partage de bonnes pratiques, mais aussi d'influencer de manière concertée l'industrie.

« Nous sommes fiers de joindre nos pairs scandinaves pour mobiliser toute notre industrie dans la nécessaire transition écologique. Tant nos employés que nos clients sont sensibles à l'empreinte environnementale de nos activités et cette feuille de route s'inscrit dans la continuité de nos efforts en la matière. J'invite d'ailleurs nos pairs canadiens et américains à emboîter le pas et à faire équipe avec nous. Ensemble, nous avons le devoir et le pouvoir de collaborer pour en faire plus! », a déclaré Marie-Hélène Lagacé, vice-présidente, Affaires publiques, Communications et Responsabilité sociétale pour la SAQ.

Un engagement durable pour la transition écologique

Depuis plus de 30 ans, la SAQ travaille à la réduction de l'empreinte environnementale liée à ses activités et à celle de l'industrie de l'alcool. Nos objectifs et nos plans d'action étant communs avec ceux des monopoles scandinaves, il semblait tout naturel pour la SAQ d'exprimer ses intentions d'une seule et même voix.

Rappelons qu'en 2009, la SAQ a été le premier commerce de détail au Québec à retirer ses sacs de plastique et de papier à usage unique pour se tourner uniquement vers les sacs réutilisables. Cette mesure a permis de retirer plus de 80 millions de sacs jetables par année de la circulation et a inspiré plusieurs entreprises québécoises à faire de même.

Depuis 2012, la SAQ travaille avec ses fournisseurs afin que les produits commercialisés dans ses magasins et en ligne soient offerts dans des bouteilles de verre allégé. Cela fait bientôt cinq ans qu'elle a communiqué des exigences de verre allégé à ses agents et à ses fournisseurs selon un échéancier progressif, afin d'accélérer cette transition. Grâce à ses efforts et à la collaboration de ses partenaires d'affaires, ce sont plus de 90% des vins courants et de spécialité en approvisionnement continu de 25$ ou moins qui sont maintenant vendus dans des contenants de verre allégé.

Enfin, depuis quelques années maintenant, la société d'État collabore, avec tous les partenaires de l'industrie et le gouvernement du Québec, à élaborer et à mettre en œuvre un système de consigne sur les contenants.

« Ce ne sont là que quelques exemples de l'implication de la SAQ et de nos équipes pour réduire notre empreinte environnementale. Ce nouvel engagement va nous permettre de tirer avantage des meilleures pratiques internationales et de contribuer encore plus activement à la transition écologique tant chez nous qu'ailleurs sur la planète », a conclu Mme Lagacé.

Liste des monopoles signataires de l'International Alcohol Monopolies Environmental Roadmap:

Systembolaget, Suède

Alko, Finlande

Vinmonopolet, Norvège

Vínbúðin, Islande

Rúsdrekkasøla Landsins, Îles Féroé

Société des alcools du Québec, Québec

