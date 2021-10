TORONTO, le 1er octobre 2021 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé, a annoncé aujourd'hui qu'au 30 septembre, le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens associés à l'indice composé S&P/TSX a augmenté, passant de 95,9 % à 96,8 % au cours des trois derniers mois, selon son outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite.

L'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon calcule l'état global de capitalisation sur une base comptable pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX qui offrent des régimes à prestations déterminées. L'outil utilise la plateforme Risk Analyzer d'Aon, qui permet aux promoteurs de faire un suivi quotidien de l'état de capitalisation de leur régime individuel. Des versions de l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite sont également disponibles pour le S&P 500 aux États-Unis et pour un certain nombre d'indices au Royaume-Uni.

Résultats principaux :

Au cours du troisième trimestre de 2021, le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens faisant partie de l'indice composé S&P/TSX augmenté, passant de 95,9 % à 96,8 %.

Les actifs des régimes de retraite sont restés stables au troisième trimestre, les faibles gains sur les actions ayant été compensés par de faibles pertes sur les titres à revenu fixe.

Le rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada en fin de trimestre a augmenté de 14 points de base (pb) par rapport au taux de fin de trimestre précédent, tandis que les écarts de crédit n'ont pas bougé. Cela a entraîné une augmentation des taux d'intérêt utilisés pour évaluer les engagements de retraite, qui sont passés de 2,92 % à 3,06 %.

« Le troisième trimestre de 2021 a vu un retour de la volatilité, a déclaré Nathan LaPierre, associé principal des Solutions pour le patrimoine d'Aon. Avec le repli des marchés boursiers en septembre, les actions n'ont que légèrement progressé sur le trimestre. Associés à une hausse des taux d'intérêt qui a fait baisser le passif, les ratios de capitalisation ont poursuivi leur trajectoire ascendante. Les promoteurs de régimes doivent se méfier de l'incertitude persistante et chercher des moyens de réduire les risques et de conserver une partie des gains. »

