TORONTO, le 31 mars 2021 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé, a annoncé aujourd'hui qu'au 30 mars, le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens associés à l'indice composé S&P/TSX a augmenté, passant de 89,4 % à 94,8 % au cours des trois derniers mois, selon son outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite.

L'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon calcule l'état global de capitalisation sur une base comptable pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX qui offrent des régimes à prestations déterminées. L'outil utilise la plateforme Risk Analyzer d'Aon, qui permet aux promoteurs de faire un suivi quotidien de l'état de capitalisation de leur régime individuel. Des versions de l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite sont également disponibles pour le S&P 500 aux États-Unis et pour un certain nombre d'indices au Royaume-Uni.

Principaux résultats :

Au cours du premier trimestre de 2021, le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens faisant partie de l'indice composé S&P/TSX a légèrement augmenté, passant de 89,4 % à 94,8 %, selon l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon.





Les actifs des régimes de retraite ont perdu 2,3 % de leur valeur au premier trimestre en raison des rendements négatifs des actifs à revenu fixe, partiellement compensés par le bon rendement des marchés boursiers.

Le rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada en fin de trimestre a augmenté de 74 points de base (pb) par rapport au taux de fin de trimestre précédent, tandis que les écarts de crédit ont diminué de 2 pb. Cette combinaison a entraîné une augmentation des taux d'intérêt utilisés pour évaluer les engagements du régime de retraite, passant de 2,34 % à 3,06 %. La majorité des régimes au Canada sont encore exposés au risque de taux d'intérêt. Par conséquent, le ratio de capitalisation a augmenté puisque la diminution du passif du régime de retraite causée par l'augmentation des taux d'intérêt a été plus importante que la réduction de la valeur des actifs.

« Le rendement des actions est demeuré solide au premier trimestre, après un très bon quatrième trimestre, a déclaré Erwan Pirou, directeur des placements, Solutions pour la retraite, pour Aon au Canada. Combiné à une forte augmentation des rendements pour toutes les échéances, le rendement des obligations à 30 ans atteignant son niveau le plus élevé des deux dernières années, cela s'est avéré être des conditions très favorables pour la santé financière des régimes de retraite. Nous continuons à voir l'intérêt des promoteurs de régimes pour diversifier le risque lié aux actions par l'allocation d'actifs réels et de stratégies opportunistes. »

« Les positions financées ont poursuivi leur trajectoire ascendante au premier trimestre et l'accélération des campagnes de vaccination a renforcé la confiance dans la reprise économique, ajoute Claude Lockhead, associé exécutif des Solutions pour la retraite chez Aon. Cette confiance croissante a fait augmenter les rendements au cours du trimestre, tandis que les actions ont également continué à bien se comporter. Ces deux facteurs ont entraîné une augmentation des ratios de capitalisation. Le deuxième trimestre sera un test pour les campagnes de vaccination et la reprise économique qui s'ensuivra. Une grande partie de la population des États-Unis sera vaccinée au deuxième trimestre. Dans quelle mesure cela permettra-t-il de stopper la propagation du virus et d'alimenter la reprise économique? »

