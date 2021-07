TORONTO, le 30 juin 2021 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé, a annoncé aujourd'hui qu'au 30 juin, le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens associés à l'indice composé S&P/TSX a augmenté, passant de 94,8 % à 95,6 % au cours des trois derniers mois, selon son outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite.

L'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon calcule l'état global de capitalisation sur une base comptable pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX qui offrent des régimes à prestations déterminées. L'outil utilise la plateforme Risk Analyzer d'Aon, qui permet aux promoteurs de faire un suivi quotidien de l'état de capitalisation de leur régime individuel. Des versions de l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite sont également disponibles pour le S&P 500 aux États-Unis et pour un certain nombre d'indices au Royaume-Uni.

Principaux résultats :

Au cours du deuxième trimestre de 2021, le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens faisant partie de l'indice composé S&P/TSX a légèrement augmenté, passant de 94,8 % à 95,6 %, selon l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon.

Les actifs des régimes de retraite ont gagné 4,0 % de leur valeur au deuxième trimestre en raison des rendements positifs des actifs à revenu fixe, et les bons rendements des marchés boursiers.

Le rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada à la fin du trimestre a diminué de 8 points de base (pb) par rapport au taux de fin du dernier trimestre précédent, tandis que les écarts de crédit ont diminué de 7 pb. Cette combinaison a entraîné une baisse des taux d'intérêt utilisés pour évaluer les engagements de retraite de 3,06 % à 2,91 %.

« Les marchés boursiers ont continué d'afficher de bons résultats au deuxième trimestre, et cette situation, combinée à des taux d'intérêt relativement stables, a permis d'enregistrer une nouvelle amélioration des ratios de capitalisation des régimes de retraite canadiens. Par conséquent, nous observons un plus grand nombre de clients du secteur des régimes de retraite fermés ou bloqués qui cherchent à réduire le risque et qui envisagent des stratégies de mise en veilleuse pour protéger les gains réalisés », a déclaré Erwan Pirou, directeur des solutions de placements déléguées, Solutions pour la retraite, pour Aon au Canada.

« Avec des situations financières favorables qui se maintiennent, les promoteurs de régimes continuent d'avoir des options pour réduire les risques et financer leurs régimes », a déclaré Claude Lockhead, associé exécutif, Solutions pour la retraite chez Aon. « Le marché des rentes collectives continue de se réchauffer et certains promoteurs de régimes envisagent des rachats de rentes pour se décharger de certains de leurs risques de retraite ».

