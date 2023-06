La saison des fraises du Québec démarre !

LONGUEUIL, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Quelle joie de voir les premières fraises du Québec arriver sur nos étals ! Les premières récoltes ont été réalisées cette semaine dans la grande région de Montréal et elles commenceront sous peu dans la grande région de Québec. Chaque semaine, à partir de maintenant et jusqu'à la Fête nationale, de nouveaux champs rougiront. Malgré les gels printaniers connus au mois de mai, le mois de juin s'annonce plus radieux et promet des récoltes généreuses dans toutes les régions du Québec.

Les producteurs et productrices de fraises ont dû travailler d'arrache-pied pour protéger leurs champs de fraises lors des nuits très froides du mois de mai. Pour plusieurs, les efforts n'ont pas été vains et les fraises ont été protégées, ce qui promet de belles récoltes tout au long de la saison !

L'autocueillette sur les fermes cet été

Pour cueillir eux-mêmes les fruits, les amateurs de fraises locales pourront se rendre à l'autocueillette qui ouvrira aux alentours du 20 juin dans la grande région de Montréal et la semaine suivante dans la région de Québec. Il est toujours recommandé de consulter les heures d'ouverture et d'appeler avant de se déplacer. Le répertoire provincial des fermes offrant l'autocueillette est disponible sur le site Web lesfraichesduquebec.com.

Une nouvelle image de marque

Une nouveauté cette saison : Les Fraîches du Québec dévoilent leur nouvelle image de marque ! L'industrie et les consommateurs pourront reconnaître la marque, mais noteront qu'elle arbore maintenant de nouvelles couleurs encore plus fraîches. La palette de couleur, avec son vert plus nature, évoque les valeurs écoresponsables de nos producteurs.

« Nous sommes fiers de dévoiler la nouvelle image qui fait le pont entre les acquis des dernières années et les valeurs d'écoresponsabilité et d'efforts collectifs que nous mettons de l'avant pour l'avenir de notre secteur. Ce sont ces éléments qui ont guidé le processus de création. », souligne la directrice générale, Jasmine Sauvé.

Les consommateurs découvriront également une phrase significative sous le panier : « En achetant Les Fraîches du Québec, vous choisissez la marque collective des productrices et producteurs de fraises et framboises du Québec. » La marque Les Fraîches du Québec rassemble plus de 100 entreprises familiales productrices de fraises et framboises partout au Québec.

Autre nouveauté cette saison, les producteurs et productrices de fraises ont choisi d'ajouter un nouveau format de panier de 750 ml afin de proposer des prix intéressants aux consommateurs. Cette décision a été prise à la suite de l'augmentation des coûts de production connue dans le monde agricole.

La marque est synonyme de qualité et de garantie de provenance locale. En repérant les nouveaux paniers, les consommateurs sont assurés d'encourager les entreprises agricoles d'ici !

Festifraîches est de retour

Les consommateurs auront le bonheur de se retrouver aux Festifraîches, présenté par Aliments du Québec. L'événement sera de retour pour sa 2e édition dans plusieurs fermes partout à travers la province les 18-19-20 août prochains. Au menu : mini-marchés publics éphémères, activités pour les familles, gourmandises pour les foodies et découverte de nos fermes locales. Les consommateurs seront également invités à aller chercher des fraises et framboises d'automne dans leurs épiceries IGA, fier partenaire de l'événement.

On aime Les Fraîches du Québec dans de savoureuses Recettes d'ici

Les petits fruits d'ici accompagnent parfaitement les produits laitiers et la plateforme Recettes d'ici propose une foule de recettes inspirantes à essayer cet été. Cette plateforme colorée et invitante propose plus d'une centaine de recettes, dont 35 à cuisiner avec des fraises et framboises du Québec.

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec est un regroupement de 350 producteurs d'ici, fondée en 1998. Elle a pour mission de regrouper les producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec en vue de promouvoir et développer l'industrie fruitière québécoise. Ensemble, les producteurs et productrices sont propriétaires de la marque Les Fraîches du Québec par laquelle ils commercialisent et font la promotion de leurs petits fruits. Pour trouver une ferme près de chez vous, visitez https://fraisesetframboisesduquebec.com/.

