La saga familiale est loin d'être terminée… Prime Video fait revivre Nuit Blanche, la série dramatique chouchou des adeptes de mystère, pour une deuxième saison

Prime Video et Séries Plus concluent un premier partenariat avec Pixcom pour présenter la suite de la première saison diffusée sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé

La comédienne de renom France Castel reprend le rôle de Loulou Hébert

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Prime Video annonce aujourd'hui le grand retour de Nuit Blanche, la série dramatique sur fond de polar qui a ravi le cœur des fans. Pour la première fois au Canada, Prime Video s'associe à Séries Plus, chaîne spécialisée opérée par Corus Entertainment, pour faire revivre la populaire série. C'est Pixcom qui assurera la production de la deuxième saison dont le tournage débutera l'été prochain. À sa sortie, Nuit Blanche sera diffusée exclusivement sur Prime Video, et à la télévision sur Séries Plus. La première saison de la saga sera également disponible sur Prime Video.

Truffée de soupçons et d'intrigues, la deuxième saison de Nuit Blanche suivra à nouveau la famille Hébert à travers deux trames temporelles, l'une appartenant au présent, pendant l'enquête sur le meurtre de la matriarche, et l'autre campée dans les années 1980. La comédienne, animatrice et chanteuse de renom France Castel reprend le rôle principal et se glisse à nouveau dans la peau de Loulou Hébert. Les autres membres de la distribution seront annoncés à une date ultérieure.

« C'est une première au Canada, et nous sommes ravis de nous associer à Corus pour ressusciter une série adorée des fans qui a encore beaucoup à raconter, a déclaré le responsable du contenu chez Prime Video Canada, Nav Saini. Après le lancement de LOL : Qui rira le dernier?, Nuit Blanche est un autre exemple des investissements que nous réalisons dans le développement de notre programmation québécoise. Nous sommes plus déterminés que jamais à collaborer avec des géants créatifs comme Pixcom pour élargir notre offre de contenu et proposer aux abonnés francophones ce qu'ils ont envie de voir. »

« C'est un privilège pour nous de pouvoir collaborer avec Prime Video et Pixcom pour ramener Nuit Blanche au petit écran, a affirmé la directrice principale, Chaînes spécialisées francophones chez Corus Entertainment, Julie Godon. Séries Plus souhaite continuer d'offrir des productions de haut calibre qui répondent aux attentes de ses téléspectateurs et à notre avis, ce type de coproduction pourrait ouvrir la voie à davantage de contenus de première qualité. »

« C'est un tel cadeau de savoir que nos amis de Prime Video et de Séries Plus partagent notre amour pour Nuit Blanche, s'est réjoui le président de Pixcom, Nicola Merola. L'autrice Julie Hivon et tous les membres de l'équipe sont plus qu'emballés de replonger dans la vie de Loulou et de sa famille. »

Nuit Blanche est produite par l'équipe de Pixcom composée des producteurs exécutifs Nicola Merola, Charles Lafortune et Sylvie Desrochers et de la productrice Nathalie Cecyre, en association avec Amazon Studios et Séries Plus. Julie Hivon (Alertes) signe le concept et les textes de la série.

Nuit Blanche, qui sera tournée au Québec, s'inscrit dans la continuité des investissements consacrés par Prime Video aux contenus francophones et vient s'ajouter à une longue liste comprenant LOL : Qui rira le dernier?, Pour un soir seulement ainsi que les autres productions canadiennes Amazon Original Le village de Three Pines, The Kids in the Hall, Le lac, LOL : Qui rira le dernier Canada, Tout ou rien : Toronto Maple Leafs, Le meurtre non résolu de Beverly Lynn Smith et la nouvelle série The Sticky. Depuis 2015, Amazon Studios a tourné plus de 25 séries et films Amazon Original au Canada, dont Le Maître du Haut Château et Upload en Colombie-Britannique; The Boys, Reacher et The Expanse en Ontario; Tales from the Loop au Manitoba; ainsi que des scènes de Jack Ryan de Tom Clancy et des Voyeurs au Québec.

Nuit Blanche vient rejoindre les milliers d'émissions de télévision et de films hollywoodiens et internationaux qui figurent au catalogue de Prime Video, tels que des productions Amazon Original primées et encensées par la critique comme Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, The Peripheral, Reacher, The Boys et Jack Ryan de Tom Clancy, ainsi que les séries Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel, lauréates d'un Emmy et d'un Golden Globe.

À propos de Prime Video

Prime Video est un service de diffusion en continu haut de gamme qui offre aux clients un vaste éventail de films et de séries tout en leur faisant profiter d'une grande facilité pour trouver ce qu'ils aiment regarder, le tout à un seul et même endroit.

Avec l'abonnement Prime : Regardez des films, des séries télévisées, des nouvelles, des productions Amazon Original primées et d'autres exclusivités.

Profitez de succès tels que LOL : Qui rira le dernier? , Pour un soir seulement, Nos étés , Babine , Chasse-galerie , et plus encore.

Chaînes Prime Video : Les personnes abonnées à Prime peuvent ajouter des chaînes telles que Hayu, Starz et STACKTV, un forfait divertissement tout compris permettant de visionner les plus récents épisodes d'émissions à succès diffusées sur 16 grands réseaux, et ce, sans avoir à télécharger d'applications supplémentaires ni à installer de câble.

Louez ou achetez : Visionnez encore plus de films, y compris des nouveautés et de grands classiques, disponibles à la location ou à l'achat.

Accès instantané : Visionnez du contenu chez vous comme à l'extérieur avec l'application Prime Video sur Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast, Windows 10, Android et iOS, au moyen de téléviseurs intelligents compatibles et de boîtiers décodeurs, avec certaines consoles de jeu ou en ligne à primevideo.com.

Expériences bonifiées : Profitez pleinement de chaque visionnement grâce à du contenu compatible 4K Ultra HD et HDR (High Dynamic Range). Visitez les coulisses de vos séries et films préférés avec un accès X-Ray exclusif, optimisé par IMDb.

À propos de Corus et Séries Plus

Opérée par Corus Entertainment, la chaîne Séries Plus offre en français et en exclusivité les séries les plus populaires au monde, ainsi que des productions originales québécoises primées. Corus Entertainment (TSX : CRJ.B) est une compagnie leader de médias et de contenus qui développe, diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Divertissant le public depuis 1999, le portefeuille de l'entreprise de services multimédias englobe 33 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 chaînes de télévision conventionnelle, une série de propriétés digitales, des logiciels d'animation, des services de technologie et de média. Corus est un créateur et un distributeur de contenus renommé internationalement grâce à Nelvana, son studio d'animation de classe mondiale expert dans tous les formats, et aux Studios Corus, un producteur mondialement reconnu pour son contenu scripté et non scripté à succès. L'entreprise possède également so.da, un service de contenu numérique complet, la compagnie dédiée à l'art de vivre et au divertissement Kin Canada, le fournisseur à la pointe des logiciels d'animation en 2D Toon Boom, ainsi que sa propre maison d'édition de livres pour enfants Kids Can Press. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, Magnolia Network Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105, et CFOX, ainsi que les plateformes de diffusion STACKTV, TELETOON+ l'application Global TV App et Curiouscast. Elle exploite aussi au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Télétoon et La chaîne Disney. Pour de plus amples informations, visitez www.corusent.com.

À propos de Pixcom

L'un des producteurs indépendants les plus importants et les plus primés au Canada, Pixcom est derrière plusieurs séries télévisées internationales de premier plan. Parmi les séries récemment produites par l'entreprise, on compte la comédie dramatique primée Audrey est revenue (prix du festival Canneseries 2022, prix du SeriesFest à Denver, au Colorado, et prix Rockie du Banff World Media Festival); Wong & Winchester; La faille; Lac noir; Contre-offre; Indéfendable et Alertes.

Pixcom évolue sous la direction d'une équipe de production déléguée composée de Nicola Merola, président, et de Charles Lafortune, vice-président, Contenu et création. Ensemble, ils chapeautent une équipe permanente de plus de 50 personnes et emploient plus de 3 000 pigistes (artistes, techniciens et équipes de production).

