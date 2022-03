La SADC du Haut Saguenay rejoint la Communauté Durable du Québec, opérée par Will, et offrira à sa clientèle un accès direct aux marchés volontaires du carbone (MVC).

BELOEIL, QC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - La SADC du Haut Saguenay (SADC) est fière d'annoncer qu'elle a accepté l'invitation de Solutions Will (Will) à joindre sa Communauté Durable. La SADC sera le partenaire exclusif de Communauté Durable pour le recrutement de nouveaux membres sur la région et vise à soutenir la réalisation de plus de 3 millions de tonnes de réduction de GES d'ici 2030.

La SADC lance un programme de recrutement de PME, municipalités, coopératives et OBNL de la région du Saguenay et Lac St-Jean qui facilitera la reconnaissance de leurs actions climatiques en participant directement, à travers la Communauté Durable, à la monétisation de leur efforts de réductions sur les Marchés Volontaires du Carbone (MVC). Will a regroupé et quantifié des réductions de GES provenant de centaines de bâtiments sous sa première Communauté Durable au Québec et les a converties en crédits carbone représentant plus de 5.2 millions de tonnes de CO 2 eq. L'entreprise a pour objectif d'améliorer ses performances digitales et sa productivité pour faciliter le recrutement de centaines de milliers de bâtiments autour de ses Communautés Durable qui seront déployées sur plusieurs continents, et traiter les milliards de transactions nécessaires afin de comptabiliser et de monétiser plus de 100 millions de tonnes de CO 2 eq dans les prochaines années.

« Afin de réaliser la mission de Will et de faciliter l'engagement à l'action climatique de toutes les parties prenantes de la société, Will s'est doté d'un plan d'hypercroissance. Il est nécessaire d'innover dans des processus de qualification, de quantification et de vérification des émissions de GES pour nos membres. La participation de la SADC Haut Saguenay à la Communauté Durable constitue le type de partenaire recherché, par sa présence locale sur sa communauté d'affaires tissée serrée dans la région et appuyé par un engagement sincère et réel sur le Développement Durable» a dit Martin Clermont, président de Les Solutions Will.

Le partenariat permet à Will d'obtenir la capacité de recrutement locale dans la région, en plus de générer des opportunités d'affaires.

« Nous sommes heureux de joindre la Communauté Durable qui est un ajout important dans notre programme de DD. Le lancement de notre campagne de recrutement commence dès maintenant. La réduction des émissions de carbone est devenue une priorité mondiale qui exige une action ciblée et urgente de notre part à tous, individuellement et collectivement. Nous pensons que cette nouvelle offre dans la région peut apporter une contribution importante à cet effort, en aidant notre clientèle à évoluer vers des opérations plus durables », a dit André Boily, directeur-général de la SADC du Haut Saguenay.

À propos de Will https://www.solutionswill.com/

Les Solutions WILL inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp., dont le siège social est basé à Beloeil, QC. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) avec le projet Communauté Durable. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle repose sur deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone par la mise en commun des projets locaux de réduction de GES faits par les PME, municipalités, coopératives et OBNL, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires à la suite de la vente des crédits de carbone par WILL. WILL est carboneutre depuis 2007 et s'engage à reverser 10 % de son bénéfice net dans des projets et initiatives communautaires soutenant le développement durable.

À propos de la SADC du Haut-Saguenay https://www.sadchs.qc.ca/

La SADC du Haut-Saguenay est un organisme sans but lucratif enregistré au Québec. Notre expérience terrain auprès d'organisations (PME, Coopératives, OBNL et Municipalités) de notre territoire d'interventions nous a conduit à accompagner une soixantaine d'entreprises dans une démarche de Développement Durable. Suivant les tendances mondiales en termes de financement nous avons mis en place une approche d'analyse de projets qui consiste à prendre en compte les quatres éléments du développement durable, soit l'économie, l'environnement, le social et la gouvernance. Cette approche dite 360, s'inspire des grands groupes financiers tels Moody's. Notre intervention ne s'arrête pas là, des projets tels que l'économie circulaire et le virage numérique sont fer de lance de notre stratégie de déploiement du Développement Durable pour les prochaines années. Le partenariat avec Solutions Will est pour nous, l'occasion de compléter le cycle du DD. La stratégie envisagée, soit celle de cibler les chaînes d'approvisionnements, permettra aux organisations de « verdir » leur opérations et ainsi permettre de faire leur part dans la lutte contre les changements climatiques.

À propos de Communauté Durable https://solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/

La Communauté Durable du Québec (CDQ) est un projet de démocratisation de l'accès au marché volontaire du carbone qui est validé sous le programme VCS administré par l'organisme VERRA. CDQ est le premier projet de groupes (cluster) sur les 1 700 projets validés sur ce programme qui regroupe, en guichet unique pour ses membres, les réductions de GES. Le modèle d'affaires communautaire d'agglomération (cluster) de centaines de micro-projets de réductions de GES, se veut un catalyseur d'actions locales permettant d'engager une variété d'acteurs. Le 21 juillet 2020, Communauté Durable obtenait le Label Solar Impulse de la Fondation suisse dirigée par Bertrand Piccard.

SOURCE Les Solutions Will

Renseignements: SADC Haut Saguenay : André Boily, directeur général de la SADC 418-672-6333 | [email protected] ; Les Solutions Will : Martin Clermont Président Les Solutions Will 514 774-6601 | [email protected]