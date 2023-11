La SAAQ, fière partenaire de l'Opération Nez rouge depuis ses débuts

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) tient à féliciter l'équipe de l'Opération Nez rouge (ONR) qui, depuis 40 ans, contribue à changer les mentalités en ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies. Son système de raccompagnement bénévole qui permet un retour sécuritaire était un concept tout à fait innovant il y a 40 ans et il demeure encore aujourd'hui extrêmement pertinent. Au fil des ans, l'ONR a clairement contribué à populariser l'idée du conducteur désigné, et ce, au-delà de la période des fêtes.

Engagée depuis 1985 auprès de Nez rouge, a SAAQ est particulièrement fière d'avoir appuyé cette cause depuis ses débuts et d'être devenue un collaborateur essentiel à la réalisation de ses activités.

Rappelons-nous…

À la fin des années 1980, on comptait annuellement en moyenne plus de 500 décès causés par l'alcool au volant. Aujourd'hui, on en dénombre en moyenne 85 par année.

Le risque d'accident mortel est 4,5 fois plus élevé chez un conducteur ayant une alcoolémie de 50 à 80 mg/100 ml que chez un conducteur qui n'a pas bu.

Citations :

« L'Opération Nez rouge, qui célèbre son 40e anniversaire cette année, continue de démontrer sa pertinence et la valeur ajoutée de ses activités en lien avec la mission de la Société. Ses activités sont des incontournables pour prévenir les accidents et rallier les conducteurs contre la conduite avec les facultés affaiblies. Nous sommes heureux de maintenir notre partenariat avec cet organisme qui, comme nous, a la sécurité routière au cœur de ses préoccupations. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Changer des comportements prend du temps. Je suis heureux de constater que l'idée d'un service de raccompagnement se soit propagée à la grandeur du Québec et même ailleurs au Canada. L'association entre la Société de l'assurance automobile du Québec et l'Opération Nez rouge permet de répondre à un besoin réel et de contribuer à faire évoluer les comportements des Québécoises et des Québécois quant à la conduite avec les facultés affaiblies. Je me réjouis du soutien continu que la Société apporte à l'Opération Nez rouge. »

Jean-Marie De Koninck, fondateur de l'Opération Nez rouge et membre du conseil d'administration de la SAAQ depuis 2015

