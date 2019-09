La Ruée vers le Nord 2019 - Lancement d'une grande campagne mobilisatrice pour la Baie-James

« Avec cette campagne, nous avons bon espoir de faire découvrir la qualité de vie exceptionnelle de la Baie-James. Nous offrons des emplois variés, valorisants et aux multiples possibilités d'avancement. Nos institutions d'enseignement sont exceptionnelles, technologiques et bouillonnantes d'activités. De plus, l'accès aux grands espaces, la proximité et l'humanité qui y résident ainsi que la vie culturelle active et variée sont des exemples pour lesquels les gens prennent part et s'intègrent à cette aventure qu'est la Baie-James », souligne Nancy Lapointe, porte-parole de la campagne.

C'est la deuxième fois, en l'espace de 10 ans, que la région de la Baie-James adopte une démarche proactive de mobilisation collective. Afin de démontrer le caractère accueillant et exaltant de la vie à la Baie-James et afin de mettre en lumière les différents postes offerts et les multiples opportunités de carrière, une tournée en autobus est prévue dans quatre villes-clés du Québec : Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Québec, où diverses activités seront mises sur pied, dont un salon emploi-formation et des séances de réseautage. L'autobus de tournée aux couleurs de La Ruée vers le Nord, abordant fièrement l'identité visuelle de la tournée, amorcera son périple du 21 au 25 octobre. Pour connaître l'itinéraire de la tournée, visitez le www.baiejames.ca.

Une région qui se mobilise

La Ruée vers le Nord 2019 rassemble entreprises, organismes, diverses institutions, différents ministères, municipalités et localités de la Baie-James désirant s'attaquer directement aux problématiques liées à la pénurie de main-d'œuvre et, par cette occasion, de collaborer au rayonnement de cette belle région. Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration des nombreux partenaires s'étant mobilisés pour cette campagne, dont le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), l'Administration régionale Baie-James (ARBJ), la Commission scolaire de la Baie-James (CSBJ), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la Société du Plan Nord (SPN) et la Ville de Chibougamau.

Qualité de vie et carrière, c'est possible !

« La Baie-James est une région magnifique qui offre une qualité de vie exceptionnelle où s'ouvrent de multiples possibilités tant en matière d'occasions professionnelles, d'activités extérieures et de vie sociale et culturelle. Lorsque les gens envisagent un déménagement ou un retour en région, nous souhaitons qu'ils pensent à la Baie-James. Notre région regorge d'avantages et nous en sommes très fiers », ajoute Mme Lapointe. Selon Statistiques Canada, pour les 6 premiers mois de l'année en cours, la région connaît un taux de chômage historiquement bas à 4,4 %, comparativement à 5,1 % pour l'ensemble du Québec1.

Citations :

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Je suis heureux de constater que les différents acteurs concernés par la problématique de la pénurie de main-d'œuvre se sont regroupés pour faire front commun. Les efforts déployés aideront certainement à faire connaître la Baie-James et à inciter de nouveaux travailleurs et étudiants à venir s'y installer »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord

« Je me réjouis de la contribution du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, à La Ruée vers le Nord 2019, un projet mobilisateur pour la région de la Baie-James. L'aide financière accordée traduit notre volonté de favoriser le développement économique de nos régions nordiques. Mettre de l'avant les nombreuses possibilités de carrière offertes dans ce secteur du Nord-du-Québec est une opération essentielle pour assurer son dynamisme à long terme ».

Renée Claude Baillargeon, directrice régionale de Services Québec du Nord-du-Québec

« La direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec est fière de collaborer à ce projet mobilisateur et innovant qui vise à soutenir les entreprises d'ici dans leurs efforts pour pourvoir leurs postes vacants. Le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre est bien présent dans notre région qui, à égalité avec deux autres régions, a le taux de postes vacants le plus élevé au Québec (4,5 %). Or, un projet tel que la Ruée vers le Nord 2019 est un moyen concret, innovateur et stimulant qui démontre une fois de plus le caractère particulier de notre région à vouloir faire connaître les postes disponibles au sein des entreprises de la région ».

Sonia Caron, directrice de services et de centre, CFPBJ

« Notre centre de formation professionnelle possède une solide expertise et offre une grande variété de programmes d'études dans plusieurs secteurs, notamment les mines, la forêt, la construction, la santé et l'administration et chaque année, notre nombre d'inscriptions est en hausse vu la richesse de nos projets développés en partenariat avec les entreprises de la région. Maintenant, après leurs études, nous souhaitons nous attaquer à la rétention. Grâce à la qualité de la formation professionnelle offerte dans la région, nous sommes d'avis que La Ruée vers le Nord 2019 permettra de mettre en valeur les multiples opportunités de carrière qui répondent aux besoins des futurs jamésiens et jamésiennes et de contribuer à poursuivre l'adéquation formation-emploi ».

Marie-Claude Brousseau, directrice générale, ARBJ

« L'Administration régionale Baie-James est fière d'appuyer La Ruée vers le Nord 2019. Ce projet d'envergure est mobilisateur pour l'ensemble de la région. En effet, la venue de nouveau arrivant sur le territoire est un enjeu clé pour la stratégie de développement économique et social de la Baie-James ».

Michel Laplace, directeur général, CSBJ

« La pénurie de main-d'œuvre qualifiée affecte notre organisation depuis plusieurs années. Si auparavant, elle touchait seulement un corps d'emploi ou un secteur du territoire, elle est maintenant répandue dans tous les corps d'emploi et dans tous les secteurs du territoire. Il faut donc mettre en œuvre des initiatives chaque année pour s'assurer de disposer des ressources humaines nécessaires à offrir les services à notre clientèle. Notre participation dans le projet La Ruée vers le Nord 2019 apparaît donc comme une continuité des actions mises de l'avant au cours des trois dernières années ».

Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

« Vivre à Chibougamau, c'est choisir de prendre le temps! Les Chibougamois jouissent d'un cadre de vie dont peu de gens peuvent s'enorgueillir. Longtemps reconnue pour ses industries minières et forestières, Chibougamau est devenue au fil du temps un véritable centre de service pour le Nord-du-Québec. Leur ville étant pourvue d'un large inventaire de services commerciaux, municipaux, institutionnels, publics et parapublics, les Chibougamois bénéficient à la fois de tous les avantages des grandes agglomérations tout en profitant d'une proximité inédite avec la forêt boréale. En plus des innombrables commodités, services, établissements de soins de santé et d'éducation, Chibougamau propose des festivités annuelles, une vaste gamme d'activités sportives et culturelles et des attraits plus grands que nature qui sauront satisfaire petits et grands… à deux pas de la maison ».

Un aller simple vers la Baie-James

La campagne publicitaire « Un aller simple vers la Baie-James » déployée en appui à La Ruée vers le Nord 2019 est une campagne multiplateforme adressée à toutes les personnes intéressées de près ou de loin à découvrir la Baie-James afin de concrétiser un nouveau projet de vie : celui de s'établir dans cette région.

C'est donc par le biais de témoignages et de partage d'expériences que les gens auront envie de s'offrir un billet vers leur nouvelle vie potentielle. Ces histoires seront partagées sur les réseaux sociaux, par le biais de publicités télé et d'une page de destination Web.

La vidéo promotionnelle de la tournée se trouve ici : Ruée vers le Nord 2019!

Découvrez nos ambassadeurs ici : Baie-James, terre d'ambition!

Pour tous les détails relatifs à La Ruée vers le Nord, visitez le : www.baiejames.ca/ruee

À propos d'Attraction Nord

Attraction Nord est l'organisme de promotion régionale pour le Nord-du-Québec, secteur Baie-James ainsi que le partenaire-promoteur de Place aux jeunes en région. Nous avons comme mandat de vous faire découvrir la Baie-James, ses opportunités d'emploi, de formation et comment se passe la vie en région. Pour mener avec succès sa mission, l'organisme véhicule l'identité visuelle : Baie-James, Terre d'ambition et est responsable de la gestion du site Internet baiejames.ca.

_________________________________

1 Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). Données pour les régions Nord-du-Québec et Côte-Nord.

SOURCE Attraction Nord

Renseignements: Source : Nancy Lapointe, Coordonnatrice, Attraction Nord, Courriel : nancylapointe@attractionnord.ca; Renseignement média : Marie-Michelle Chartier, Conseillère-relations publiques, Hill+Knowlton Stratégies, 514 435-7208, Marie-michelle.chartier@hkstrategies.ca