La Ruche : renouvellement du partenariat avec le Mouvement Desjardins

LÉVIS, QC, le 7 mars 2024 /CNW/ - La Ruche et le Mouvement Desjardins annoncent le renouvellement de leur partenariat jusqu'à la fin de l'année 2026. Depuis sa création en 2013, La Ruche a permis à près de 2 300 entrepreneur•e•s, organisations et citoyen.ne.s d'ici de recueillir plus de 35 millions en financement participatif, grâce à l'appui de plus de 169 000 contributeur•trice•s partout dans la province. En 2016, l'organisme sans but lucratif s'est allié à la force du Mouvement Desjardins, qui croit profondément à l'importance de la solidarité des collectivités.

« Grâce au renouvellement de ce partenariat, La Ruche pourra bénéficier d'une contribution lui permettant de poursuivre sa mission et le déploiement de projets collaboratifs aux quatre coins du Québec », a déclaré Isabelle Garon, première vice-présidente, Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président chez Desjardins. « Nous croyons fermement que cet appui nous permet de promouvoir un outil qui relie les organismes, les entreprises et les intervenant•e•s afin qu'ils puissent contribuer au mieux-être de leur collectivité. Favoriser la vitalité et le développement socioéconomique des milieux : voilà pourquoi nous sommes fiers de soutenir La Ruche depuis maintenant près de 10 ans. »

« Pour La Ruche et Desjardins, la coopération n'est pas qu'un concept. Elle se compose d'une série d'actions que nous réalisons pour aider les entrepreneur•e•s et les organisations d'ici à créer de la valeur et de la richesse dans nos communautés, et à bâtir le Québec de demain », souligne Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche. « Dans cette mission commune, le soutien qu'offre Desjardins à La Ruche démontre à quel point le financement participatif est devenu un outil de développement socioéconomique puissant, indispensable et complémentaire aux autres solutions de financement. Ce renouvellement vient consolider notre envie d'aller encore plus loin, ensemble, pour soutenir les projets et les ambitions des entrepreneur•e•s et des organisations d'ici ».

Une preuve concrète d'engagement

L'histoire de Kassy Daigle-Dubé, fondatrice de Simplement Kosy, démontre de façon brillante que la synergie entre La Ruche et le Mouvement Desjardins est un levier efficace de développement socioéconomique. L'entrepreneure de Québec, accompagnée par les conseiller•ère•s en prédémarrage d'entreprise de Desjardins, s'est fait conseiller de réaliser une campagne sur La Ruche pour bénéficier des avantages du financement participatif et achever le montage financier de son lancement d'entreprise.

« Cette démarche s'est avérée exceptionnelle pour la visibilité et le financement au démarrage de Simplement Kosy. Ces deux partenaires d'importance ont joué un rôle essentiel dans le lancement de Simplement Kosy. Grâce à ma campagne sur La Ruche, j'ai pu acheter des emballages en grande quantité pour lancer officiellement mon entreprise à la Saint-Valentin en 2024 », mentionne Mme Daigle-Dubé.

La campagne lui a permis de récolter 10 840 $ en financement participatif grâce au soutien de 65 contributeur•trice•s, ce qui comprend une contribution de 1 000 $ de la Caisse Desjardins de Beauport.

Retombées du partenariat depuis son lancement

Financement d'une nouvelle plateforme technologique pour La Ruche

Lancement de la Fabrique à projets pour propulser des projets scolaires et parascolaires et du Fonds du simple au double

Soutien financier des programmes Cœur à l'achat et du Cœur en double, lancés pendant la pandémie

À propos de La Ruche

La Ruche est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les entrepreneur•e•s, les organisations et les citoyen•e•s d'ici à propulser des projets porteurs qui stimulent l'économie et la vitalité du Québec et de ses régions grâce au financement participatif. La Ruche se distingue par son accompagnement humain, ses programmes de financement additionnel et son approche régionale.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie

