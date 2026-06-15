La Royal Bank Plaza annonce un engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2040, avec l'appui du programme de mobilisation des propriétaires de RBC

Le programme de mobilisation des propriétaires de RBC réaffirme l'engagement de la Banque à réduire les émissions liées à ses activités

TORONTO, le 15 juin 2026 /CNW/ - RBC et Pontegadea, propriétaire de la Royal Bank Plaza, le siège social de RBC au 200 Bay Street à Toronto, ont conclu un contrat de location aux termes duquel la Royal Bank Plaza s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2040, établissant ainsi une référence en matière de réduction des émissions dans le secteur de l'immobilier commercial de grande envergure. En collaboration avec RBC, Pontegadea élaborera un plan de décarbonation pour la Royal Bank Plaza.

RBC s'est engagée à réduire les émissions liées à ses activités, notamment en collaborant avec les propriétaires des immeubles qu'elle loue. Lancé en 2023, le programme de mobilisation des propriétaires a pour but d'incorporer des clauses relatives aux enjeux climatiques lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats de location. Ce programme s'inscrit dans la volonté de RBC de réduire les émissions associées aux locaux qu'elle exploite. Il vise à inciter les propriétaires à contribuer activement à cet effort et à transmettre à RBC des données pertinentes.

RBC a maintenant obtenu, auprès de propriétaires d'immeubles partout dans le monde, des engagements visant plus de 2,5 millions de pieds carrés (l'équivalent d'environ 147 patinoires ou 57 acres de terrain) de bureaux, avec une cible de zéro émission nette d'ici 2040. Ces collaborations entre locataires et propriétaires favorisent le déploiement à plus grande échelle des initiatives de décarbonation visant les propriétés louées, car elles permettent de surmonter les obstacles liés à la répartition de la propriété et au contrôle des actifs.

Mesures prises par RBC dans le cadre des programmes de mobilisation des propriétaires et de modernisation des succursales

RBC réduit ses émissions opérationnelles mondiales dans ses locaux loués grâce à son programme de mobilisation des propriétaires, ainsi que dans les succursales qu'elle détient et contrôle par son programme de modernisation. Dans le cadre du programme de modernisation des succursales, la Banque continue de faire des progrès dans l'installation de thermopompes dans son réseau canadien des succursales où elle est responsable du chauffage, de la ventilation et de la climatisation d'ici 2035.

« La réduction des émissions liées à l'exploitation exige du temps, une planification stratégique et, surtout, une collaboration. En collaborant avec des propriétaires stratégiques, nous prenons des mesures concrètes pour réduire nos émissions opérationnelles dans le cadre de notre ambition d'être la banque de choix dans la transition vers une économie résiliente et à faibles émissions de carbone », a déclaré Jon Douglas, directeur général principal et chef, Exploitation, Climat, de RBC. « Nous espérons que cette mesure incitera d'autres entreprises du secteur immobilier à accélérer leurs efforts de réduction des émissions. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec RBC à la décarbonation de son siège social. Une telle démarche exige une vision à long terme, une mobilisation soutenue et une collaboration étroite Avec RBC, nous sommes confiants dans notre capacité à contribuer de façon importante à la décarbonation de la Royal Bank Plaza », a déclaré Eva Ronhaar, directrice, ESG, à Pontegadea.

L'importance de la décarbonation des bureaux

Construite en 1976, la Royal Bank Plaza est le troisième plus grand espace de bureaux commerciaux de RBC à l'échelle mondiale. Le secteur du bâtiment représente 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada, comme l'indique le rapport Action climatique 2026 de RBC. Dans ce contexte, les efforts de RBC visant à décarboner des installations d'envergure comme la Royal Bank Plaza revêtent une importance particulière. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce programme en visitant la page La réduction des émissions liées à nos activités opérationnelles de RBC.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières et peut inclure, notamment, des déclarations liées à l'engagement de Pontegadea à atteindre zéro émission nette à la Royal Bank Plaza de RBC d'ici 2040, en consultation avec RBC et le programme de modernisation des succursales de RBC, ainsi que les objectifs, les visions, les engagements, les paramètres et les cibles connexes. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée dans le but d'aider nos parties prenantes à comprendre nos visions de la finance durable, nos engagements, nos objectifs, nos paramètres et nos cibles, ainsi que leurs répercussions et objectifs au chapitre de l'économie et de la durabilité, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. De par leur nature même, les déclarations prospectives formulent des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques, généraux et particuliers, qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que les hypothèses soient incorrectes, que les objectifs en matière de durabilité ou autre ne soient pas atteints, que les visions et les résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions. De plus, bon nombre des paramètres, mesures, engagements, objectifs et cibles décrits dans le présent communiqué de presse continuent d'évoluer et sont fondés sur des suppositions jugées raisonnables au moment de la rédaction, mais leur exactitude ne devrait pas être considérée comme garantie. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs importants peuvent conduire les résultats réels à différer considérablement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

Aperçu de RBC

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SOURCE RBC Groupe Financier