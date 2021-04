VICTORIA, BC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à des investissements fédéraux et provinciaux, la route 16 qui court de Prince Rupert à Prince George sera bientôt entièrement dotée d'une couverture cellulaire, ce qui permettra de satisfaire à une recommandation incontournable visant à rendre la route plus sécuritaire.

« Nous devons continuer de faire tout en notre possible pour empêcher la violence contre les femmes et les filles autochtones et nous assurer qu'elles peuvent se déplacer en sécurité partout dans la province, mais surtout entre les collectivités qui longent la route 16, a affirmé la directrice générale du Prince George Native Friendship Centre, Barb Ward-Burkitt. Je félicite le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral ainsi que Rogers pour avoir entrepris d'étendre le service cellulaire le long du corridor isolé et essentiel entre Smithers et Prince Rupert. Cela constitue une étape importante de la réconciliation et rend hommage aux sœurs, aux filles, aux mères et aux tantes disparues ou assassinées, ainsi qu'à leurs familles. »

Résoudre le problème des zones sans couverture cellulaire entre les collectivités le long de la route 16 faisait partie des 33 recommandations du rapport du Symposium de la route des larmes visant à accroître la sécurité pour les femmes et les filles autochtones. Cette recommandation a été reprise dans le rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. L'investissement dans la couverture cellulaire permettra aux femmes, et particulièrement aux femmes autochtones, de demander de l'aide pour éviter les situations dangereuses et assurer leur sécurité.

« Les gens qui empruntent ce corridor économique et ce lien essentiel entre les collectivités ne seront plus hors de portée du réseau cellulaire s'ils doivent communiquer avec les services d'urgence, a déclaré la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, Lisa Beare. Ce projet signifie qu'il y aura une couverture cellulaire sur toute la longueur de la route 16 entre Prince George et Prince Rupert, ce qui procurera une tranquillité d'esprit aux gens qui y circulent, sachant qu'ils peuvent demander de l'aide s'ils en ont besoin. Il s'agit d'une démarche essentielle pour prévenir les tragédies le long de la route. Les personnes qui y circulent pourront demeurer connectées et leur sécurité en sera améliorée. »

Le programme Connecting British Columbia et le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada verseront à Rogers 4,5 millions de dollars sur les 11,6 millions de dollars nécessaires pour l'installation de l'infrastructure qui permettra d'offrir une couverture cellulaire dans les zones où le signal est faible entre Prince Rupert et Smithers.

« Ce projet fournira une couverture cellulaire sur toute la longueur du corridor routier, ce qui améliorera la sécurité globale dans cette région, a déclaré le ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, Murray Rankin. Il s'agit d'un hommage aux survivantes, ainsi qu'aux amis et aux membres des familles des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones qui ont disparu, qui ont été assassinées ou qui ont subi d'autres formes de violence le long de la route 16. »

« Des connexions cellulaires et Internet fiables sont une source d'emplois, ainsi que des atouts essentiels pour ce qui est de la santé et de la sécurité de la population, a affirmé la ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef. Nous avons entendu à beaucoup trop de reprises à quel point les meurtres et les disparitions le long de la route des larmes se traduisent par de l'angoisse, un sentiment de perte et des traumatismes pour les proches des victimes. On peut prévenir la violence fondée sur le genre. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique travaillent ensemble pour améliorer la sécurité le long de la route 16 et permettre aux personnes d'obtenir de l'aide en cas de danger. Il y a encore du travail à faire pour doter un plus grand nombre de communautés d'un accès à Internet haute vitesse et d'un service cellulaire fiable. C'est ce que le gouvernement du Canada entend faire par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, avec le soutien de partenaires désireux d'apporter leur contribution. »

« Les femmes et les filles autochtones, ainsi que les personnes 2ELGBTQQIA+, ont le droit de se sentir en sécurité, peu importe où elles se trouvent. Depuis fort longtemps, la route des larmes est le triste symbole de la tragédie que constitue la disparition et l'assassinat de femmes et de filles autochtones. Les familles et les survivantes ont souligné le lien entre les lacunes dans la couverture cellulaire le long des routes, particulièrement dans les régions rurales et éloignées, et ces disparitions et meurtres, a ajouté la ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett. Cet investissement marque un pas important et concret pour permettre à l'ensemble des voyageurs, et surtout aux femmes et aux filles, d'être en mesure d'appeler les secours au besoin lors de leurs déplacements le long de la route 16 entre Prince George et Prince Rupert. »

Dans le cadre de ce projet, Rogers prévoit installer 12 tours cellulaires le long de la route, et ainsi offrir une nouvelle couverture sur un tronçon de 252 km, ce qui comblera plusieurs lacunes le long de ce corridor.

« J'emprunte régulièrement cette route et j'y suis moi-même tombée en panne une fois. Je sais à quel point ce projet est important pour les gens qui circulent sur la route 16, a déclaré la secrétaire parlementaire à la Protection civile et députée provinciale de North Coast, Jennifer Rice. En plus d'ouvrir l'accès aux collectivités qui se trouvent le long de ce corridor, ce projet fera en sorte qu'il sera également beaucoup plus facile pour les intervenants d'urgence de réagir rapidement lorsque les gens ont besoin d'aide. »

Ce projet couvrira également trois aires de repos le long de la route 16, situées à Boulder Creek, Basalt Creek et Sanderson Point. Les travaux devraient être achevés à l'automne 2022.

« Rogers est fier d'investir en Colombie-Britannique pour mettre sur pied des réseaux 5G indispensables pour combler le fossé numérique, y compris dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, a affirmé le président de Connected Home et de Rogers for Business, Dean Prevost. Avec les investissements annoncés aujourd'hui, en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada, Rogers offrira une sécurité améliorée et une connectivité fiable à ceux qui dépendent de la route 16, tout en créant de nouveaux emplois et en soutenant l'économie du Nord de la Colombie-Britannique. »

Dans le cadre de StrongerBC, le plan de relance économique de la Colombie-Britannique, des subventions du programme Connecting British Columbia donnent lieu à des investissements records pour ce qui est de l'accès à des services à large bande pour les communautés rurales et autochtones, ainsi que de l'accès aux services cellulaires sur la route.

En septembre 2020, la province a élargi le programme Connecting British Columbia en ajoutant une subvention de 90 millions de dollars pour favoriser les investissements dans l'infrastructure cellulaire et à large bande au profit des habitants des communautés rurales et autochtones de la Colombie-Britannique.

Le programme Connecting British Columbia continue d'accepter les demandes des fournisseurs de services Internet et cellulaires qui souhaitent obtenir des subventions dans le cadre de son volet de relance économique. Les fonds du programme profiteront aux habitants de centaines de communautés rurales et autochtones de la province cette année.

Les faits en bref

Le volet de relance économique du programme Connecting British Columbia est en voie de tripler son objectif de nouvelle couverture cellulaire sur la route.

Des tronçons de 429 km seront dotés d'une nouvelle couverture cellulaire, ce qui dépasse largement l'objectif de 140 km.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada , doté d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars, fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à brancher 98 % des Canadiens d'ici 2026, et l'ensemble des Canadiens d'ici 2030. Une tranche de 50 millions de dollars appuie des projets de services cellulaires qui profiteront aux peuples autochtones.

, doté d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars, fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à brancher 98 % des Canadiens d'ici l'ensemble des Canadiens d'ici 2030. Une tranche de 50 millions de dollars appuie des projets de services cellulaires qui profiteront aux peuples autochtones. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 90 millions de dollars en Colombie-Britannique, ce qui pourrait avoir des répercussions sur plus de 25 000 ménages grâce à plusieurs programmes de financement de la large bande.

Liens connexes

Restez branchés

Nouvelles du gouvernement de la Colombie-Britannique : news.gov.bc.ca/connect (anglais)

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Communications gouvernementales et mobilisation publique, Ministère des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, 250-920-5104; Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, [email protected], 613-295-8123; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home