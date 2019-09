La route de la soie de Xinhua : la province occidentale du Anhui poursuit l'établissement d'une civilisation écologique

Lors du séminaire sur la théorie et la pratique de la civilisation écologique, Yu Aihua, membre du comité permanent du comité provincial CPC Anhui et directeur du service de publicité du comité CPC Anhui, a souligné que le comté Huoshan, qui est l'une des plus importantes régions anciennes révolutionnaires, fait la promotion d'un mode de vie simple à faible émission de gaz carbonique depuis quelques années, ce qui a mené à la transformation du mode de production pour le rendre plus écologique.

« L'établissement de la civilisation écologique est étroitement lié à toutes et à tous. Chaque personne est à la fois protecteur, constructeur et bénéficiaire du milieu écologique », a affirmé Yu.

À titre de comté pilote abritant la zone de démonstration de la construction écologique à l'échelle nationale et guidé par la conviction que « de l'eau limpide et des montagnes verdoyantes sont des actifs d'une valeur inestimable », Huoshan veut être un pionnier du développement vert au sein de la province du Anhui et de la ville de Lu'an, a expliqué Xiang Yuewen, le plus haut responsable de Huoshan. Il a ajouté que les efforts du comté rendent les gens de la zone plus heureux que jamais auparavant.

Le comté Huoshan se trouve dans l'arrière-pays des monts Dabie dans la province occidentale du Anhui, où les massifs montagneux forment jusqu'à 70 pour cent de son territoire, tandis que les plans d'eau, les terres agricoles, les routes et les fermes couvrent pour leur part 10 pour cent.

Considéré comme le « bar à oxygène naturel de la Chine » et une excellente source de « bonne eau chinoise », Huoshan est aussi le quatrième comté écologique du pays et le premier comté écologique dans le centre et l'ouest de la Chine.

Il abrite une région forestière de 150 000 hectares; les forêts couvrent plus de 76 pour cent de sa superficie. La qualité de l'air du comté affiche bon et excellent selon un taux annuel de plus de 98 pour cent.

