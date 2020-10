La ristourne Desjardins sera versée au mois d'octobre

Les membres de plus de 200 caisses se sont prononcés en sa faveur

LÉVIS, QC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de permettre aux membres de voter pour le versement de leur ristourne, Desjardins a choisi de tenir des assemblées générales extraordinaires (AGE) des caisses en mode virtuel, une première pour le Mouvement Desjardins. Ce sont 212 assemblées virtuelles qui ont eu lieu du 16 août au 17 septembre. Les membres de ces caisses ont voté en faveur du versement de leur ristourne.

Rappelons qu'en mars dernier, en raison du contexte de la COVID-19, le Mouvement Desjardins annonçait le report des assemblées générales des caisses qui se tiennent habituellement au mois d'avril. Cette décision entraînait également le report du versement de la ristourne, pour laquelle un vote des membres est nécessaire.

« Je suis très fier du succès de cet exercice démocratique virtuel qui s'est tenu à travers tout le Québec et l'Ontario. En l'espace de quelques semaines, ce sont 212 caisses qui ont tenu une assemblée extraordinaire. Il était essentiel pour moi de trouver une manière de permettre le versement de la ristourne à nos membres, ce qui sera fait à la fin de ce mois-ci », a souligné le président et chef de la direction, Guy Cormier.

Les résultats financiers de l'année 2019 confirmaient que les ristournes individuelles s'élevaient à 317 M$. Ce montant sera donc redistribué à nos membres entre le 19 octobre et le 3 novembre. Ces derniers pourront consulter le montant de leur ristourne sur AccèsD. À ce montant, s'ajoutent 47 M$ de ristourne à la communauté, qui permettront aux caisses de soutenir des projets structurants pour leur collectivité par le biais de leur Fonds d'aide au développement du milieu.

Il y a deux ans, Desjardins entamait une refonte de la ristourne. La première phase d'évolution en a facilité l'accès pour les jeunes, en plus de reconnaître la loyauté des membres envers Desjardins avec la création de la Ristourne produits, qui consiste en un montant additionnel pouvant atteindre 50 $ versé aux membres qui détiennent un produit dans les différentes familles de produit. La deuxième phase de son évolution permet à l'ensemble des membres de profiter d'une ristourne plus simple, avec un mode de calcul revu, et de faire bénéficier d'une ristourne bonifiée les membres du Québec assurés avec Desjardins.

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

