MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers pour l'exercice 2021, Hydro-Québec a annoncé un bénéfice net de 3 564 M$, comparativement à 2 303 M$ l'exercice précédent. Il s'agit de la meilleure performance de son histoire au chapitre des activités poursuivies. La progression de 1 261 M$ s'explique principalement par le dynamisme de l'ensemble des marchés qui a porté les ventes nettes d'électricité à un sommet historique, de même que par une diminution des frais financiers.

« Notre exercice 2021 s'est inscrit dans un contexte de rebond économique, a commenté la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Notre performance financière a été soutenue par notre bonne performance opérationnelle, rendue possible grâce aux femmes et aux hommes d'Hydro-Québec, dont le dévouement continu nous permet de contribuer de façon durable à l'enrichissement collectif du Québec. »

« L'apport de nos exportations nettes à nos résultats financiers de 2021 est digne de mention, a ajouté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière. En effet, celles-ci ont représenté 17 % du volume de nos ventes nettes d'électricité, mais ont généré près du quart de notre bénéfice net. Elles ont ainsi contribué de façon importante au dividende de 2 673 M$ que nous verserons au gouvernement du Québec - soit notre dividende le plus élevé à ce jour. »

Parallèlement à la présentation de ses résultats, Hydro-Québec a annoncé qu'elle se dotait d'une nouvelle structure organisationnelle qui lui permettra de maximiser la collaboration et l'agilité au sein de l'entreprise. Élaborée en fonction de la chaîne de valeur de l'organisation, cette structure vise à soutenir efficacement la transition énergétique.

Faits saillants de 2021

Un nouveau sommet de ventes d'électricité sur le marché québécois : Accroissement de la consommation de la clientèle d'affaires dans le contexte de la reprise graduelle de l'économie à la suite de l'allégement progressif des mesures sanitaires

Une solide performance sur les marchés d'exportation : Contribution de 865 M$ des exportations au bénéfice net, en hausse de plus de 60 %par rapport à 2020 Dépassement du cap des 35 TWh d'exportations nettes pour la deuxième fois seulement de l'histoire d'Hydro-Québec Prix moyen obtenu : 4,7 ¢/kWh, contre 4,2 ¢/kWh un an plus tôt

Un bond considérable des investissements dans le parc d'équipements : Investissements de 4,2 G $ dans toutes les régions du Québec Augmentation de plus de 25 % par rapport à l'exercice 2020 Progression notable des investissements visant à accroître la fiabilité et la pérennité des actifs



Un apport appréciable aux finances publiques : Contribution de 4,9 G $ aux revenus du gouvernement du Québec

Un contexte propice aux activités de financement : Environnement de marché permettant de bénéficier de faibles taux d'intérêt sur une longue période Huit émissions d'obligations à taux fixe échéant en 2060, à un coût moyen de 2,72 % Montant total recueilli : 3,4 G$



Résultats consolidés

Sur le marché du Québec, les ventes nettes d'électricité ont augmenté de 444 M$ par rapport à 2020, en raison principalement de la progression de la demande de base de la clientèle d'affaires sous l'effet de la reprise graduelle de l'économie dans le contexte de l'allégement progressif des mesures sanitaires. La fluctuation à la hausse des cours de l'aluminium, qui ont un impact sur les produits associés aux contrats spéciaux avec certains grands clients industriels, a aussi contribué à l'accroissement des ventes d'électricité au Québec.

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité ont bondi de 333 M$ pour atteindre 1 658 M$. Cette progression importante est surtout attribuable à des conditions de marché favorables découlant notamment d'une hausse généralisée des prix de l'énergie ainsi que de températures plus chaudes dans nos marchés externes, qui nous ont permis de saisir des occasions d'affaires. Elle s'explique également par une augmentation de volume de près de 15 % qui résulte entre autres des besoins accrus sur ces marchés, où la demande avait chuté l'an dernier à cause de la pandémie.

Enfin, la comptabilisation des autres composantes du coût des avantages sociaux futurs relatives au Régime de retraite s'est traduite par un écart favorable de 247 M$ par rapport à 2020, tandis que les frais financiers ont diminué de 235 M$.

Investissements

Le programme d'investissement a totalisé 4,2 G$ en 2021, contre 3,4 G$ un an plus tôt, alors que la crise sanitaire avait eu un impact considérable sur nos chantiers. La majeure partie de cette somme a été affectée à des travaux d'envergure ayant pour but d'assurer la pérennité des actifs ainsi qu'à des grands projets de développement dans les secteurs de la production et du transport.

Parmi les chantiers les plus importants, mentionnons la construction et le raccordement du complexe hydroélectrique de la Romaine (1 550 MW), sur la Côte-Nord. Sur le dernier chantier de ce complexe, soit l'aménagement de la Romaine-4 (245 MW), les travaux se sont poursuivis en 2021 en prévision de la mise en service de la centrale en 2022. Parallèlement, le déploiement de la ligne à 735 kV entre le poste Micoua, sur la Côte-Nord, et le poste du Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a commencé au début de l'exercice. Cette nouvelle ligne, qui s'étendra sur 262 km, aidera à maintenir la fiabilité et à améliorer la souplesse d'exploitation du réseau de transport d'Hydro-Québec, tout en réduisant les pertes électriques.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats financiers d'Hydro-Québec pour l'exercice 2021, consultez le site www.hydroquebec.com/ra.

