La renommée Dre Véronique Dorval annonce le lancement d'une plateforme en ligne consacrée au traitement de l'alopécie qui permettra de servir les patients du Québec dans le confort de leur domicile

MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - DHD Restauration Capillaire et ORO Health sont fiers de s'associer pour favoriser l'accessibilité à des consultations médicales et chirurgicales de haute qualité en restauration capillaire. Ensemble, ils lancent DHD Restauration Capillaire- en ligne, un service de consultation médicale asynchrone, assisté par l'IA, qui permettra enfin aux patients d'entrer rapidement en contact avec des médecins experts en perte de cheveux et en transplantation capillaire.

La perte de cheveux, dont les causes sont médicales, touche jusqu'à 50 % des hommes et 20 % des femmes au cours de leur vie. La population des milléniaux, soucieuse de son corps et de son hygiène de vie, est la plus consciente de cette réalité. La demande de consultation médicale relative à la perte de cheveux a augmenté de façon exponentielle depuis COVID, et cela peut désormais nécessiter des mois avant de pouvoir être vu en personne dans les rares cliniques médicales spécialisées dans la restauration à Montréal.

«La perte de cheveux reste un sujet tabou et sensible pour beaucoup, en particulier pour les femmes qui souffrent souvent en silence lorsqu'elles sont confrontées à une perte de cheveux progressive», explique la fondatrice, le Dre Véronique G Dorval. «Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il existe de nombreux traitements médicaux sûrs et efficaces pour optimiser la croissance des cheveux et prévenir leur perte. Bien que la chirurgie de restauration capillaire soit l'une de mes passions, je suis également fière que notre service de consultation en ligne révolutionnaire ait le potentiel d'empêcher des centaines de milliers d'hommes et de femmes d'en arriver là. »

De nombreuses personnes, hommes et femmes, curieuses d'en savoir plus sur la chirurgie de restauration des cheveux, peuvent également passer par le processus de consultation pour savoir si elles sont candidates à l'intervention et obtenir des informations sur l'ensemble du processus. L'accès au service de consultation commence par un lien sur la page d'accueil de la clinique : www.dryveshebert.ca.

« Nous sommes honorés de collaborer à la création du nouveau service du Dr Dorval utilisant notre technologie de consultation asynchrone qui permettra aux québécois touchés par l'alopécie de bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement précis tout en restant à domicile», a déclaré le Dre Émilie Bourgeault, B.Sc, M.D., dermatologue (FRCPC), CEO de Oro Health.

Dre Dorval, également ancienne néonatologiste-pédiatre universitaire, est convaincue que la médecine asynchrone et les algorithmes médicaux intelligents représentent l'avenir de la médecine et seront essentiels pour améliorer l'efficacité et la qualité des soins aux patients. « Ma famille et moi faisons partie des plus de 2 millions de personnes au Québec qui n'ont pas de médecin de famille. J'ai cette vision d'algorithmes cliniques intelligents permettant aux médecins de voir un plus grand nombre de patients, avec plus de facilité que jamais auparavant. DHD Restauration Capillaire - en ligne fait ce pas pour améliorer l'efficacité et l'accès à des soins de qualité hautement spécialisés au Québec. »

À propos de DHD Hair Restoration

DHD Restauration Capillaire - en ligne est une extension de la clinique Drs Hebert et Dorval - Restauration Capillaire, Médicine and Médispa située au 1832 Sherbrooke Street West, au centre-ville de Montréal. La clinique se spécialise en transplantation de cheveux, de barbe et de sourcils ainsi que dans la gestion médicale de la perte de cheveux à l'aide de PRP et de médicaments sur ordonnance. La clinique offre également une gamme complète de traitements médicaux esthétiques et de Médispa.

À propos d'Oro Health

Oro Health offre des solutions de médecine asynchrone aux médecins spécialistes qui cherchent à exploiter tout le potentiel de la technologie. En améliorant la qualité et la rapidité des soins, les médecins offrent aux patients un meilleur accès à leur expertise, dans un environnement sécurisé, au moment et à l'endroit de leur choix. La mission est d'améliorer le quotidien des patients et des médecins grâce à des solutions technologiques innovantes pour assurer la qualité et l'efficacité des soins de santé.

Pour plus d'information, visitez le site https://dryveshebert.ca/

