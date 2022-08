MEMRAMCOOK, NB, le 18 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional et Maxime O. Bourgeois, maire du village de Memramcook, ont annoncé un financement conjoint de 2,3 millions de dollars pour la remise en état d'une piste multifonctionnelle qui offrira aux résidents de Memramcook un endroit sécuritaire où demeurer actifs.

Le financement permettra d'améliorer la piste, l'éclairage, le drainage et d'autres caractéristiques de conception afin de favoriser la marche et l'exercice. Une fois les travaux terminés, les élèves et les résidents de tous âges bénéficieront d'un espace communautaire moderne où ils pourront se réunir et rester en forme

En fournissant aux collectivités rurales comme Memramcook des lieux plus sécuritaires où marcher, on encourage les résidents à être plus actifs dans leur vie quotidienne.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit 498 000 $ et le village de Memramcook alloue 602 000 $ au projet.

Citations

« Les résidents de Memramcook bénéficient depuis longtemps de la piste multifonctionnelle derrière l'aréna Eugène-LeBlanc. Cet investissement va permettre la remise en état complète de la piste, ce qui permettra de s'assurer que cette infrastructure clé continue d'offrir aux résidents de tous les âges un endroit sécuritaire et accueillant pour marcher, courir et faire de l'exercice. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Offrir aux communautés rurales comme Memramcook la possibilité d'être plus actives fait partie de la priorité de notre gouvernement de bâtir des communautés dynamiques et durables. Le fait de disposer d'une infrastructure adéquate permettra également à la communauté d'organiser et de tenir des événements et des compétitions dans la région, ce qui contribuera à l'économie. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Ce projet de modernisation à la piste et pelouse contribuera à améliorer la qualité de vie de nos résidents, en rendant cette installation sécuritaire et fiable pour l'activité physique en milieu communautaire. La proximité de cette infrastructure aidera à stimuler l'économie locale, la cohésion sociale et le développement d'initiatives communautaires qui permettront à notre collectivité de continuer son épanouissement. La municipalité est très reconnaissante aux gouvernements provincial et fédéral pour ce financement essentiel à la réalisation de ce projet d'envergure et de son engagement auprès des régions rurales. »

Maxime O. Bourgeois, maire du village de Memramcook

Faits en bref

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un transfert modal vers le transport actif, afin de soutenir la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales - les administrations locales et régionales telles que les districts de services - et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes de financement aux termes du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes de financement de projets de planification et d'immobilisations de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. Le transport actif procure des avantages concrets aux collectivités puisqu'il permet de diminuer les temps de déplacement pour les familles, créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif :

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif :

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Les infrastructures au Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Mary-Anne Corbyn-Hurley, Directrice des communications, Société de développement régional, 506-457-4996, [email protected]; Maxime O. Bourgeois, Maire, Village de Memramcook, 506-758-4078, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]