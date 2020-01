La relâche scolaire à Espace pour la vie : une occasion d'élucider le mystère des plantes étranges et celui des étoiles filantes !

Dès le 26 février, un tout nouvel événement accueillera le grand public au Jardin botanique ! Petits et grands entreront clandestinement dans la serre-laboratoire de Mme Z, une patenteuse, passionnée de plantes étranges qui s'est momentanément absentée…

Les visiteurs relèveront des défis amusants, participeront à la Zone d'invention et découvriront des végétaux hors du commun : des Énigmatiques, des Animales, des Géantes, des Succulentes et même… des Carnivores! Une expérience à l'issue de laquelle on ne pourra plus jamais regarder les plantes de la même façon. Du plaisir pour toute la famille!

Billets à heure fixe pour Les plantes étranges de Mme Z

EN VENTE À COMPTER DU 1ER FÉVRIER

Réservez vos billets entre le 1er et le 25 février et profitez d'un rabais de 25% :

espacepourlavie.ca/billetterie

LUCIA, LE SECRET DES ÉTOILES FILANTES

Production du Planétarium de Saint-Étienne (France)

Dès le 29 février | 4 à 10 ans | 31 min

Planétarium Rio Tinto Alcan - Du mardi au dimanche,

Ouvert le lundi 2 mars (relâche scolaire)

D'où proviennent et comment se produisent les étoiles filantes? Quelle est l'origine des météorites? Alors qu'ils sont en train de contempler une aurore australe depuis l'espace, un manchot, James, et un ours polaire, Vladimir, se font percuter par un objet dont ils ne connaissent pas la nature. Lucia, un colibri, leur vient en aide après leur périlleux atterrissage. Une fois réparé, leur vaisseau spatial va leur permettre d'aller chercher des explications à leurs questions en compagnie de Lucia qui connait une étrange légende…

ENCORE PLUS AU PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN PENDANT LA RELÂCHE

ATELIERS DE PROGRAMMATION ALDÉBARAN | 10 ans et plus

En compagnie d'un animateur.rice, les jeunes ont la chance de se mettre dans la peau de jeunes scientifiques et spécialistes de la robotique en utilisant des LEGO® Mindstorms®. Une activité qui permet la résolution de problèmes tout en faisant preuve de créativité!

ASTÉRIAS

10 h et 10 h 30 (français) 11 h (anglais) | 3 à 5 ans

À travers le conte, les enfants se familiariseront avec les planètes, le Soleil et d'autres objets célestes en compagnie d'un.e animateur.rice. Il.Elle.s découvriront l'histoire d'Astérias, une petite étoile de mer qui s'est égarée dans le Système solaire.

AUTRES ACTIVITÉS SPÉCIALES

Des ateliers de bricolage en lien avec l'astronomie seront offerts en continu de 11 h à 16 h chaque jour. Si la température le permet, les jeunes pourront faire de l'observation du ciel à l'extérieur toute la journée et toute la soirée. À ces activités s'ajoutent des quizz au mur d'images tous les jours.

AUSSI À L'AFFICHE AU PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

POLARIS

4 à 8 ans | 29 min

James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours loufoque du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise arctique. Apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de la Terre. Une aventure scientifique extraordinaire les mènera à la construction d'un observatoire et d'un vaisseau spatial de fortune. Au cours d'un voyage autour de la Terre puis vers Mars et Saturne, ils répondront à leurs interrogations et découvriront que les planètes ont des points communs, mais aussi des différences !

LES SECRETS DE LA GRAVITATION

Pour tous | 28 min

Pourquoi les choses tombent-elles au sol au lieu de flotter dans l'air? C'est la question que le jeune apprenti magicien Limbradur se pose. Fasciné par les étoiles et les mystères de l'Univers, il utilise ses pouvoirs magiques et se faufile dans le Musée Albert Einstein où il rencontre ALBYX3, un petit robot intelligent et excentrique. Les deux amis partent alors pour un passionnant voyage au cours duquel ils découvrent non seulement les secrets de la gravitation, mais aussi ceux de l'amitié.

CIEL DE NUIT

7 ans et plus

Sous le dôme 360° du Planétarium Rio Tinto Alcan, vivez une expérience immersive dans le temps et l'espace. Étoiles, planètes, Lune, constellations, légendes et actualités astronomiques sauront vous surprendre et vous émerveiller.

De tout pour tous les âges à Espace pour la vie durant la relâche scolaire !

Le Planétarium Rio Tinto Alcan est ouvert du mardi au dimanche.

Ouvert le lundi 2 mars pour la relâche scolaire.

Programmation complète

Horaire de tous les spectacles

Réservation requise pour tous les spectacles présentés dans les théâtres :

https://espacepourlavie.ca/billetterie

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Sandra Rossi RP et représentation, Camille Asselin, 438 887-7845, [email protected]; Espace pour la vie, Chantal Côté, 514 872-2227, [email protected]

Liens connexes

espacepourlavie.ca