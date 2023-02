LA RELÂCHE AU MUSÉE : INVITATION AUX ÉGYPTOLOGUES EN HERBE !

QUÉBEC, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Pour vivre une semaine de relâche inoubliable, rendez-vous au Musée de la civilisation, du 4 au 12 mars. Tout juste avant la fermeture de l'exposition Le temps des pharaons, le 12 mars, les familles sont conviées à venir découvrir les trésors de l'Égypte antique et à se plonger dans son fascinant univers à travers une programmation pharaonique !

Au cours de cette semaine, le Musée sera ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, incluant le lundi 6 mars. Toutes les activités sont gratuites avec le droit d'entrée au Musée. Il est recommandé de faire la réservation de son billet en ligne.

Grande quête dans le Musée, jeux, coloriage, spectacle, cinéma et ateliers seront au menu. Une joyeuse équipe d'aventuriers envahira le hall du Musée où petits et grands pourront aussi se photographier dans un décor inspiré de l'Égypte ancienne.

Ce sera également l'occasion idéale pour explorer les autres expositions telles que Ma maison et C'est notre histoire, et pour découvrir ou redécouvrir Ô merde ! et Observer. L'expo qui déroute !, qui prendront fin le 26 mars prochain.

La relâche au Musée de la civilisation est une présentation Hydro-Québec.

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

Quête Cherche et Trouve

Que signifie le mystérieux hiéroglyphe qui s'est glissé sur le feuillet de la quête du Musée ? Parcourez le Musée et récoltez les indices pour résoudre le mystère à travers les expositions du Musée. À la fin de la quête, les participant.es pourront participer à un tirage pour courir la chance de gagner une carte cadeau à la boutique du Musée.

Matériel distribué dans le hall en tout temps.

Spectacle Les enquêtes Potiron : la malédiction de la momie

Au premier jour de ses vacances, le détective Potiron se retrouve au centre de nombreuses disparitions. Serait-il victime de la malédiction de la momie ? Heureusement, son amie Cloé viendra lui prêter main-forte pour résoudre ce mystère !

Spectacle offert dans le hall du Musée à 12 h et 14 h.

Construction d'une pyramide, une présentation Hydro-Québec

En compagnie du Général Patente, relevez le défi en famille et visitez le chantier de construction d'une pyramide pour créer la huitième merveille du monde !

De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Jeu-questionnaire sur l'Égypte

Testez vos connaissances sur l'Égypte ancienne dans ce jeu-questionnaire animé par les guides du Musée.

En continu, de 10 h à 16 h 30.

Atelier d'animation 2D au MLab Creaform

Au cours de cet atelier d'animation 2D, conçu avec l'application Tagtool, créez votre propre tableau animé. Momies ou pyramides mystérieuses ? C'est votre choix !

Lundi au vendredi : 10 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Samedi et dimanche : 10 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Cinéma : Les aventures de Papyrus

Rendez-vous à l'auditorium Hydro-Québec pour découvrir la série animée « Les aventures de Papyrus » dans laquelle nous suivons Papyrus, un petit pêcheur, qui vit au temps des pharaons.

Projections en continu, de 10 h à 16 h 30.

Jeu de mémoire géant

Mettez votre cerveau au défi et découvrez les artéfacts de l'Égypte ancienne à travers ce jeu de mémoire géant.

Jeu collaboratif offert en continu, de 10 h à 16 h 30.

La Bibitte Mobile

L'Égypte ancienne, c'est aussi une faune riche en surprises. Vous aimez tout ce qui grouille et rampe ? Venez rencontrer - et même manipuler -les étonnants spécimens de La Bibitte mobile !

En continu, de 10 h à 16 h 30.

Coloriage sur vitre

À la relâche, il est permis de dessiner sur les fenêtres du Musée ! Avec les crayons de couleur, répandez de la fantaisie dans le hall avec cette activité de coloriage grand format.

Activité libre, toute la journée.

Fondation du Musée de la civilisation : une sortie toute spéciale pour de nombreux « petits VIP »

Depuis 2017, grâce à la campagne de financement participatif « Tout un monde », la Fondation ouvre encore plus grandes les portes du Musée de la civilisation pour offrir à des enfants de milieux moins favorisés une journée VIP lors de la relâche scolaire. Cette journée inclut l'accès aux activités spéciales de la relâche du Musée, l'accompagnement par un guide-animateur tout au long de la journée, une collation, un lunch santé, un cadeau souvenir et le transport. Pour faire un don à cette campagne : Tout un monde pour 35 $.

La devise de la Fondation prend ici tout son sens : les enfants sont le monde de demain et notre Musée, la maison du monde, celle de tous. Encore cette année, de nombreux « petits VIP » auront l'opportunité de passer un moment d'émerveillement unique au Musée. Pour en savoir plus au sujet de la Fondation : www.mcq.org/fondation.

