GRATUITÉ POUR LES FAMILLES AU MUSÉE DE LA CIVILISATION - LE PREMIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement a souhaité favoriser l'accès du public jeunesse aux musées en maintenant la gratuité des premiers dimanches du mois aux personnes de moins de 20 ans. Le Musée de la civilisation, avec le soutien de sa fondation, élargit cette mesure aux familles du Québec.

À partir du 6 avril 2025, et ce pour chaque premier dimanche du mois, les personnes âgées de moins de 20 ans, en plus des familles (un ou deux adultes accompagnés de jeunes de moins de 20 ans) pourront profiter du Musée et de sa programmation gratuitement. Cette mesure est en vigueur pour une durée d'un an.

Ce geste s'inscrit dans les valeurs d'accessibilité, qui sont au cœur de la mission du Musée de la civilisation et de sa fondation. Il est essentiel que des visiteurs et visiteuses de tous horizons, de réalités diverses et particulièrement la jeunesse et les familles, puissent avoir accès à la culture et bénéficier de cette fenêtre sur le monde.

« La culture est un levier de développement collectif et personnel. Ceci s'incarne particulièrement au Musée de la civilisation qui, par ses contenus à dimension sociale, cherche à favoriser le vivre-ensemble, le dialogue et l'ouverture. Nous avons vu une opportunité de nourrir davantage cette mission auprès des familles et des jeunes, en ajoutant cet effort à celui du gouvernement. »

Julie Lemieux, directrice générale du Musée de la civilisation

« La Fondation et le Musée de la civilisation travaillent réellement main dans la main pour incarner cette mission, si fondamentale, d'accessibilité. Nous avons voulu, ensemble, saisir cette occasion pour permettre à un plus grand nombre de jeunes, et leurs parents, de venir au Musée gratuitement, une fois par mois. La culture doit être à la portée de toutes et tous, même dans des contextes plus difficiles. »

Olga Farman, présidente du conseil d'administration de la Fondation du Musée de la civilisation

À propos de la Fondation du Musée de la civilisation

L'impact de la culture est indéniable dans le développement social et éducatif des individus, particulièrement des enfants, peu importe le milieu d'où ils viennent, et à plus forte raison en situation de besoins particuliers. La Fondation du Musée de la civilisation se donne pour mission, depuis plus de 30 ans, de soutenir l'accessibilité aux activités du Musée à des personnes aux horizons variés afin de leur faire vivre une expérience positive et enrichissante, tout en assurant la pérennité du fonctionnement de l'organisation.

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse : Québec : Myriam Lefebvre : 418 643-2158 poste 258; courriel : [email protected]; Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158 poste 208; courriel : anne [email protected]; Montréal : Rosemonde Gingras : 514 458-8355; courriel : [email protected]