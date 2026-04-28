LA RÉGION DE THETFORD MOBILISÉE POUR RÉCLAMER L'ACTION DU GOUVERNEMENT AFIN DE POUVOIR RÉALISER SES AMBITIONS

THETFORD MINES, QC , le 28 avril 2026 /CNW/ - Plusieurs centaines de personnes issues des milieux économiques, politiques, industriels, communautaires, ainsi que des citoyens de la région, se sont réunies au Centre de congrès de Thetford pour réclamer haut et fort la volonté politique nécessaire pour débloquer des dossiers critiques au développement socioéconomique et à la prospérité de la région. La région de Thetford demande à la première ministre du Québec, Madame Christine Fréchette de prendre position rapidement.

Mobilisée par la force et le dynamisme de ses PME, par la richesse de ses ressources naturelles en minéraux critiques et stratégiques et de sa géologie souterraine unique, la région de Thetford a le potentiel de devenir un modèle de développement économique régional pour le Québec en étant à l'avant-garde des technologies environnementales. La région demande des gestes concrets, rapides et cohérents pour concrétiser son ultime ambition : déployer le plus grand projet d'économie circulaire du Québec.

Dossiers critiques nécessitant des actions immédiates

La région de Thetford souhaite jouer un rôle stratégique dans la vision économique du gouvernement Fréchette et demande des actions concrètes pour le développement socioéconomique de la région, notamment par des allègements réglementaires concernant la gestion des sols amiantés, l'adoption rapide d'un cadre réglementaire et législatif pour le stockage géologique de CO 2 ainsi que pour accélérer la réhabilitation complète du Chemin de fer Québec Central (CFQC), une infrastructure essentielle à la croissance économique de la région.

Citations :

« La région de Thetford est à un moment charnière de son histoire. Les projets portés ici ont le potentiel de générer des retombées économiques majeures, de créer des emplois de qualité et de renforcer durablement l'attractivité de tout notre territoire. Nous avons les ressources, l'expertise et la mobilisation du milieu pour réussir. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le gouvernement devienne un partenaire actif de ce développement en posant rapidement les gestes nécessaires pour permettre à notre région de livrer pleinement sa contribution à l'économie du Québec. »

- Jean-François Roy, préfet de la MRC des Appalaches.

« Notre région a affronté avec brio des défis économiques importants et se positionne maintenant comme un leader dans les domaines de l'économie circulaire, des technologies environnementales et de l'énergie verte. Nous ne demandons pas de l'écoute de la part du gouvernement, nous demandons de l'action! »

- Marc-Alexandre Brousseau, maire de la Ville de Thetford Mines.

« Depuis la fermeture des mines, notre région s'est retroussé les manches. Avec l'appui du gouvernement, nous avons diversifié notre économie, mobilisé les acteurs du milieu et construit une vision claire jusqu'en 2040 pour faire de la MRC des Appalaches un leader de l'économie circulaire. Aujourd'hui, les investisseurs sont là, l'écosystème est prêt et la population est mobilisée. Il ne manque qu'une chose : la volonté politique. Nous demandons à la première ministre du Québec d'agir rapidement sur trois leviers essentiels, l'adoption du projet de loi 17, des allègements sur la gestion des sols amiantés et le retour du train Québec Central afin de nous permettre de déployer pleinement notre potentiel. Donnez-nous les moyens de nos ambitions. »

- Ludovic Beauregard, commissaire en économie circulaire, Société de développement économique de la région de Thetford, MRC des Appalaches et responsable de la démarche DuGrisAuVert.

« La région possède tous les atouts pour devenir un véritable pôle d'excellence en valorisation de résidus miniers et d'anciens sites miniers. Pour y parvenir, le PEVCA réitère l'importance d'engagements gouvernementaux clairs afin de sécuriser les investissements et d'offrir aux entreprises la prévisibilité et la stabilité nécessaires à leur croissance. »

- Chantal Gauvin, directrice générale, Pôle économique vert de Chaudière-Appalaches.

« La région de Thetford est prête. Prête à contribuer de manière stratégique à l'économie québécoise, prête à accélérer l'innovation en économie circulaire et prête à transformer ses atouts uniques en leviers de prospérité durable. Pour y parvenir, il est essentiel que le gouvernement du Québec pose rapidement les gestes attendus afin de permettre à nos entreprises, à nos organisations et à nos citoyens de concrétiser le plein potentiel de notre territoire. La volonté est ici, sur le terrain. Nous demandons maintenant que les conditions nécessaires soient réunies pour avancer. »

- Josée Durand, directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford.

SOURCE MRC des Appalaches

Pour renseignements : Cassy Lachance, Responsable des communications, MRC des Appalaches, 418 332-2757, poste 238, [email protected]; Caroline Poulin, Directrice des communications, Ville de Thetford Mines, 418 335-2981, poste 215, [email protected]; Chantal Gauvin, Directrice générale, Pôle économique vert de Chaudière-Appalaches, [email protected]