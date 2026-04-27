INVITATION AUX MÉDIAS - MOBILISATION RÉGIONALE À THETFORD - DONNEZ-NOUS LES MOYENS DE NOS AMBITIONS !

THETFORD MINES, QC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle des acteurs socioéconomiques et des entreprises régionales, ainsi que des citoyens de la région, uniront leur voix pour affirmer haut et fort la mobilisation de la région et rappeler au gouvernement qu'il est temps d'agir concrètement sur les enjeux de développement économique, d'infrastructures régionales et d'encadrement législatif et réglementaire. Ces enjeux touchent notamment le projet de loi 17, la réhabilitation du chemin de fer et l'allègement réglementaire en lien avec la gestion des sols.

Nous demandons aux journalistes désirant prendre part à cette activité de presse de confirmer leur présence auprès de Mme Cassy Lachance à l'adresse courriel [email protected].

Plusieurs dignitaires, dont le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, prendront la parole et seront disponibles pour accorder des entrevues individuelles après la conférence de presse.

Événement : Mobilisation régionale à Thetford - Donnez-nous les moyens de nos ambitions !

Date : Mardi 28 avril 2026

Heure : 16h45

Lieu : Centre de congrès de Thetford - 755, 92e Rue Sud, Thetford Mines, QC G6G 0G1

Merci de confirmer votre présence.

SOURCE MRC des Appalaches

Renseignements : Cassy Lachance, Coordonnatrice aux communications | MRC des Appalaches, 418 332-2757 poste 238 | [email protected]