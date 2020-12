QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La région de Québec, forte de tous ses atouts en intelligence artificielle (IA) fait sa place dans l'écosystème national et international. Voilà le grand constat qui ressort d'un rapport intitulé Portrait de l'écosystème en intelligence artificielle de la grande région de Québec rendu public conjointement, ce jeudi, par l'Université Laval et Québec International.

Selon le portrait, c'est plus d'une centaine de chercheurs qui sont engagés dans différents projets relatifs à l'intelligence artificielle tant à l'Université Laval qu'au sein des autres institutions de recherche de la région. En ce qui concerne le secteur privé, c'est maintenant plus d'une centaine d'entreprises de Québec qui intègrent les technologies d'IA dans leurs produits ou services.

De façon générale, les atouts de la région de la Capitale-Nationale se résument largement à la proximité et au partage des ressources disponibles, dans une logique de « coopétition ».

En effet, la région bénéficie d'un accès rapide et facile à l'expertise en recherche autant qu'à des ressources qualifiées. Par exemple, à l'Université Laval, la mise sur pied de plusieurs unités de recherche de pointe dans les dernières années, comme le Centre de recherche en données massives (CRDM) puis, plus récemment, l'Institut intelligence et données (IID) ont permis de former des étudiants et des professionnels de l'IA capables d'accompagner les organisations dans l'implantation des technologies et leur transformation numérique. Plusieurs entreprises spécialisées en IA et basées dans la région sont directement nées de cette expertise, comme ce fut le cas dans le secteur de l'optique-photonique il y a

30 ans, avec la création de l'Institut national d'optique.

L'appui de programmes de formation continue, autant que la disponibilité de programmes spécialisés dans les diverses institutions d'enseignement collégiales ou universitaires de la région ont, sans doute, également joué un rôle de levier essentiel dans cette performance entrepreneuriale.

Un créneau à fort impact dédié aux données du monde réel

On retrouve l'innovation en IA dans un large spectre d'expertises liées aux données du « monde réel », tant du côté de la recherche qu'au sein de l'industrie : gestion, services-conseils, assurances et services financiers, villes intelligentes, divertissement, production manufacturière, santé et sécurité. L'écosystème de la région couvre tous les aspects de l'IA, des systèmes de télécommunications aux méthodes de traitement et d'analyse de données, en passant par les enjeux éthiques et sociétaux. Son impact transdisciplinaire est également amplifié par la culture de collaboration et d'échange qui y est bien ancrée, et cela, tant dans le milieu académique que dans le milieu universitaire.

Ainsi, selon le portrait, la région de Québec possède tous les ingrédients pour jouer un rôle prépondérant dans ce secteur d'avenir, en complémentarité avec le pôle montréalais de l'IA.

Pour consulter le portrait

Citations

« Ce portrait, réalisé conjointement par les équipes de notre Institut intelligence et données et de Québec International, met bien de l'avant la richesse de l'écosystème lié à l'intelligence artificielle et à la valorisation des données dans la grande région de Québec. Grâce à toutes les équipes de recherche et les entreprises y travaillant en synergie ainsi qu'à une expertise de longue date en IA responsable et appliquée au monde réel, notre région possède de grands atouts pour se tailler la place qui lui revient au Canada comme à l'international. » - Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval.

« Plus d'une centaine d'entreprises, présentes dans la région, développent ou utilisent des solutions technologiques d'IA dans leurs opérations quotidiennes. Des technologies qui ouvrent de nouvelles occasions d'affaires aux entreprises, et dans la foulée de la transformation numérique, s'appliquent à une multitude de secteurs. Avec COVEO sur son territoire, le plus grand leader technologique au Canada en solutions d'affaires par intelligence artificielle, et l'ensemble de toutes ces entreprises assurément porteuses pour la prospérité et la vitalité de l'économie, la région rayonne par son expertise et son savoir-faire, ici et hors Québec, contribuant ainsi à accélérer l'innovation à l'échelle nationale et mondiale. » - Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

« Le portrait aujourd'hui présenté illustre bien que l'intelligence artificielle est indubitablement l'une des grandes forces de la région de Québec. La synergie et le dynamisme du duo qu'y forment le monde scientifique et celui de l'entreprise en font un lieu privilégié pour le développement de projets à la fois éthiques et concrets de transformation des organisations par le numérique. » - Christian Gagné, directeur de l'Institut intelligence et données (IID) de l'Université Laval.

Faits saillants

Écosystème complet en IA de la recherche à la mise en marché;

Expertise liée à une IA appliquée au monde réel dans une grande variété de secteurs;

Expertise en apprentissage automatique qui se positionne en complémentarité avec le pôle montréalais de l'IA, plus axé sur l'apprentissage profond;

Plus de 100 chercheurs travaillant actuellement sur plus de 50 projets actifs en IA;

Plus de 100 entreprises qui utilisent les technologies basées sur l'IA;

Acteurs régionaux impliqués dans la stratégie globale pour une IA durable et éthique.

À propos de l'Université Laval

Animée par un esprit d'innovation et la recherche de l'excellence, l'Université Laval fait partie des principales universités de recherche au Canada, se classant au 8e rang avec des fonds de 356 M$ alloués à la recherche l'an dernier. Elle compte 3 730 professeurs, chargés de cours et autres membres du personnel enseignant et de recherche qui partagent leur savoir avec plus de 43 000 étudiants, dont 25 % sont inscrits aux cycles supérieurs. Plus ancienne université francophone d'Amérique du Nord, l'Université Laval a formé à ce jour plus de 300 000 personnes qui participent, chacune à leur façon, au progrès des sociétés. www.ulaval.ca

À propos de Québec international

Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement international. À titre d'agence de développement économique régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca

