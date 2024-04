CALGARY, AB, le 17 avril 2024 /CNW/ - La Régie de l'énergie du Canada a déclenché une intervention d'urgence en raison d'un incident mettant en cause la canalisation principale Grande Prairie de NOVA Gas Transmission Ltd. (TC Énergie) près d'Edson, en Alberta. La section de pipeline en question a été isolée.

Carte (Groupe CNW/Canada Energy Regulator)

Selon les premières informations disponibles, une rupture s'est produite vers 10 h 45, le 16 avril 2024, sur un pipeline de 36 pouces transportant du gaz naturel. Le petit feu de brousse qui s'est ensuivi sur des terres de la Couronne est maintenant maîtrisé. Tous les travailleurs de TC Énergie se trouvant à proximité du site ont été évacués et aucune blessure n'a été signalée. La société a affirmé avoir avisé les collectivités avoisinantes et confirmé que les propriétaires de terrains et les communautés autochtones n'ont subi aucun impact direct. La société applique son plan d'intervention d'urgence et travaille avec les autorités locales.

Des inspecteurs de la Régie seront sur les lieux pour surveiller et évaluer l'intervention immédiate de la société et pour s'assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises en vue de protéger les travailleurs, le public et l'environnement.

Dans une situation d'urgence, la Régie travaille de concert avec la société et avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, selon le cas, pour coordonner l'intervention. La priorité de la Régie en cas d'urgence consiste à assurer la sécurité des personnes ainsi que la protection des biens et de l'environnement.

NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») est propriétaire d'un réseau de collecte et de transport de gaz naturel en Alberta et dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique appelé « réseau de NGTL ». Le réseau achemine du gaz naturel produit dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien vers des marchés du Canada et des États-Unis.

L'emprise du gazoduc contient deux autres pipelines de TC Énergie (42 pouces et 48 pouces) qui demeurent en exploitation, mais à une pression réduite.

TC Énergie a signalé que la rupture n'aura aucune répercussion sur l'approvisionnement.

