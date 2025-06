La Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) et le SCFP 4361 signent une nouvelle convention collective

TERREBONNE, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - C'est hier, à 16 h, que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4361 et la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) ont signé une toute nouvelle convention collective pour la vingtaine de travailleuses et travailleurs concernés.

Ce contrat de travail est d'une durée de cinq ans, soit de 2024 à 2028, et a été entériné par les membres du syndicat lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 22 avril dernier.

Cela aura pris 10 séances de négociation entre juillet 2024 et mars 2025 pour en arriver à une entente entre les parties.

Parmi les avantages négociés, on compte des augmentations salariales significatives de 3 % par année pour les trois premières années ainsi que des hausses entre 2,5 % et 3 % pour les deux suivantes, en fonction de l'IPC. De plus, la nouvelle convention collective prévoit la création de deux postes permanents, la majoration de diverses primes, la bonification des jours fériés pendant la période des fêtes et l'introduction d'un horaire d'été pour les employé(e)s de jour.

« Nous sommes fiers du travail accompli afin d'améliorer les conditions de travail de nos membres. Nous les remercions donc de leur patience et de leur solidarité tout au long du processus de négociation », d'expliquer Chantal St-Jules, présidente du SCFP, section locale 4361.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]