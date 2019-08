La réfection du chemin Beaver Lake améliorera la sécurité pour tous les usagers de la route à Trent Lakes

TRENT LAKES, ON, le 23 août 2019 /CNW/ - Des réseaux modernes et fiables de routes et de ponts sont essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens, tout en améliorant leur qualité de vie et en favorisant la croissance des collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et Janet Clarkson, maire de la municipalité de Trent Lakes, ont annoncé un financement pour la réfection du chemin Beaver Lake sur 13 km.

Le projet comprend l'élargissement de la chaussée, la réparation des courbes à visibilité restreinte, la correction des pentes abruptes, l'enlèvement des dangers comme les arbres et les rochers et le resurfaçage. Ces travaux routiers amélioreront la sécurité de tous les usagers, y compris les conducteurs, les piétons et les cyclistes.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de plus de 917 000 $ pour ce projet au titre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario verse une contribution de 611 355 $, et la municipalité de Trent Lakes fournit plus de 305 000 $ pour le reste du projet.

« De meilleures infrastructures de transports contribuent à assurer la circulation harmonieuse des personnes et des marchandises et à positionner les communautés pour leur croissance et leur prospérité à long terme. Cet important projet améliorera la sécurité routière des automobilistes, des piétons et des cyclistes qui empruntent le chemin Beaver Lake et assurera un meilleur accès au parc provincial Kawartha Highlands. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« En tant que mairesse de Trent Lakes et au nom du conseil municipal, du personnel et surtout des résidents du chemin Beaver Lake, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour la subvention d'Investir dans le Canada que nous venons de recevoir. Cela permettra non seulement de répondre aux besoins du chemin Beaver Lake, mais aussi de réaffecter des fonds à d'autres projets d'infrastructure importants. »

Janet Clarkson, mairesse de la municipalité de Trent Lakes

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et du Nord, comme des installations pour assurer la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et une meilleure connectivité à large bande.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Elles comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Dans le cadre de la nouvelle entente avec l' Ontario pour le plan d'infrastructure Investir dans le Canada , l'investissement fédéral totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Le financement sera réparti entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques, le transport en commun, les infrastructures vertes; et les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

pour le plan d'infrastructure Investir dans le , l'investissement fédéral totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Le financement sera réparti entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques, le transport en commun, les infrastructures vertes; et les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives. La part de l' Ontario par projet atteindra 33,33 %, soit environ 10,2 milliards de dollars.

