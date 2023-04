La RBQ lève l'ordonnance au Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 7 avril 2023 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) annonce qu'elle lève en totalité l'ordonnance émise à la station Mont-Sainte-Anne (MSA) le 16 décembre 2022 et autorise la remise en service de la remontée mécanique L'Étoile filante. L'organisme a reçu l'ensemble des éléments exigés, notamment une attestation de sécurité signée par un ingénieur et validée par la RBQ, satisfaisant ainsi à toutes les conditions de l'ordonnance.

Retour sur les interventions

La RBQ a ordonné l'arrêt de fonctionnement de l'ensemble des remontées mécaniques aériennes du MSA afin de s'assurer de la sécurité du public.

Dans son ordonnance du 16 décembre 2022, la RBQ exigeait que l'exploitant, Resorts of the Canadian Rockies :

lui soumette un plan de formation pour son personnel;

procède à la vérification des pièces mobiles sur l'ensemble des attaches des remontées mécaniques aériennes débrayables;

lui fournisse un rapport d'expertise visant à expliquer le dysfonctionnement de l'équipement de la remontée L'Étoile filante et en applique les recommandations aux autres remontées mécaniques aériennes débrayables;

L'organisme a levé partiellement l'ordonnance le 7 janvier 2023 en autorisant la remise en service des remontées L'Express du Sud, L'Express du Nord, La Panorama Express et La Tortue.

Citations

« La priorité de la RBQ demeure la sécurité du public. Nous avons surveillé étroitement tous les travaux menés par le MSA au cours des derniers mois, menant aujourd'hui à la levée de l'ordonnance. De plus, nous avons exigé dès janvier la mise en place d'une procédure de double vérification pour l'ensemble des remontées mécaniques aériennes du MSA permettant un contrôle plus pointu afin de s'assurer que les installations soient sécuritaires ».

Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

