Le Québec est la prochaine province ou le prochain territoire au Canada à suivre l'exemple du Yukon, qui a été la première entité juridique au Canada à offrir une couverture publique des systèmes de SGC aux personnes atteintes de diabète dans le cadre des régimes de santé provinciaux ou territoriaux. De plus, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et le Manitoba ont tous récemment annoncé des plans de prise en charge qui tiennent compte de leurs plateformes budgétaires pour l'exercice 2021. Cette annonce marque une avancée significative dans l'amélioration de l'accès à une technologie révolutionnaire utilisée pour contrôler le diabète de type 1.

Non seulement ce type de technologie permet-il aux personnes atteintes de diabète de type 1 d'être mieux équipées pour contrôler leur taux de glucose, ces personnes pourront désormais commander et se procurer leurs fournitures de SGC Dexcom directement auprès de la pharmacie de leur localité.

« L'accès à la technologie de la SGC pour les personnes atteintes de diabète de type 1 a de véritables répercussions sur leur qualité de vie. Nous sommes ravis de jouer un rôle dans cette percée au Québec », a déclaré Laura Endres, vice-présidente et directrice générale de Dexcom Canada. « En permettant à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à ce type de technologie, il est possible de réduire la fréquence des épisodes d'hypoglycémie ainsi que des visites à l'urgence ou des hospitalisations attribuables à des cas d'hypoglycémie grave. Cette étape est d'une importance toute particulière pour notre communauté, et nous sommes impatients de poursuivre notre travail en vue d'offrir un accès à toutes les personnes touchées par le diabète au Canada. »

Le système de SGC Dexcom G6 est composé d'un petit capteur portable qui mesure le taux de glucose en continu et d'un émetteur qui transmet cette information par communication sans fil à un appareil intelligent compatible* ou à un récepteur, ce qui permet aux utilisateurs de suivre l'évolution de leur taux de glucose en temps réel sans avoir besoin d'effectuer un scan ou de se piquer au doigt†. De plus, grâce aux alertes en temps réel, y compris une alerte Urgence Bas imminent, le Dexcom G6 peut avertir l'utilisateur avant qu'un épisode d'hypoglycémie grave se produise, ce qui lui permet de prendre les mesures appropriées pour l'éviter, de jour comme de nuit.

« Le système Dexcom nous a révélé à quel point l'état de santé de notre fille est imprévisible et complexe », a déclaré Michaëlla Étienne, mère d'une enfant atteinte de diabète. « Grâce aux données qui nous permettent de surveiller son taux de glucose en continu, le Dexcom G6 nous permet, à nous et à son équipe soignante, de prendre les mesures nécessaires pour contrôler son taux de glucose. De nombreuses choses sont hors de notre contrôle; mais l'utilisation d'un système de SGC Dexcom nous donne le pouvoir de prendre des décisions informées et opportunes pour contrôler le diabète et permet à notre fille de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. »

Pour en savoir plus au sujet des critères de couverture de la RAMQ, veuillez consulter le site :

https://www.dexcom.com/fr-CA/regime-public.

À propos de Dexcom , Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est présente au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants, et des prestataires de soins, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom, consultez le site www.dexcom.com.

† Si les alertes et les résultats de glucose du G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, il faut utiliser un lecteur de glycémie pour toute décision thérapeutique liée au diabète.

* Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.

Références



























1 Roze S, Isitt J, Smith-Palmer J, Lynch P. Evaluation of the Long-Term Cost-Effectiveness of the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitor Versus Self Monitoring of Blood Glucose in People with Type 1 Diabetes in Canada. Présentation par affiche présentée en 2020 à l'Association canadienne pour la thérapeutique de population; 27 octobre 2020.

SOURCE Dexcom, Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Laetitia Harty, [email protected], 514-796-4854