« C'est un honneur pour moi de participer à cette édition spéciale du centenaire (et plus) de l'AGA, nous dit Heidi Yetman. Dans mon nouveau rôle de présidente désignée, j'espère poursuivre l'important travail que fait la CTF/FCE pour améliorer la vie des enseignantes et enseignants, défendre la cause de l'éducation publique financée par l'État et promouvoir la justice sociale à l'échelle nationale. »

Avant de devenir présidente de l'APEQ, Heidi Yetman était présidente du Syndicat des enseignant(e)s de Pearson et avait enseigné les sciences et les arts pendant 23 ans au secondaire. Élue au poste de vice-présidente de la CTF/FCE en 2018 et 2019, elle l'a été de nouveau en 2021. Elle travaille aussi actuellement avec le Comité consultatif du français langue première de la CTF/FCE auprès duquel elle assure la liaison avec le Comité exécutif.

La solide expérience de Heidi Yetman à la CTF/FCE lui a donné la chance d'y présider deux comités consultatifs et d'assister au Congrès mondial de l'Internationale de l'Éducation de 2019, où elle a animé un caucus pour les femmes. Pour la CTF/FCE, non seulement a-t-elle animé le Caucus des femmes à l'AGA de 2019, mais elle a également joué le rôle de modératrice d'un panel lors du Symposium des femmes, en 2019 aussi. En 2020, elle a été invitée à prendre la parole au symposium des femmes de la Manitoba Teachers' Society à titre de conférencière principale.

Titulaire d'une maîtrise en éducation artistique obtenue de l'Université Concordia en 2018, Heidi Yetman a étudié, pour sa thèse, le croisement des rôles d'éducateur ou éducatrice, d'artiste et de militant ou militante. Cette perspective peu courante l'a aidée à mieux cerner toutes les iniquités et lacunes du système que le passage forcé à l'apprentissage en ligne a exposées et qui ont eu tant d'incidence sur les élèves et les membres du personnel de l'éducation dans tout le pays. « Malheureusement, la pandémie a eu un impact disproportionné sur les femmes, en particulier les femmes des minorités visibles. Il est temps d'investir dans une économie féministe et équitable. »

De son côté, Shelley L. Morse, la présidente sortante de la CTF/FCE, arrive au terme de son mandat au Comité exécutif. Les autres membres du Comité y resteront jusqu'en 2023, jusqu'à la fin de leur mandat de deux ans.

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement qui représentent plus de 365 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l'éducation au Canada. Elle est également affiliée à l'Internationale de l'Éducation, qui représente plus de 32 millions d'éducateurs et éducatrices.

