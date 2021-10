Mode de vie, santé, changements hormonaux, sexualité… Rien n'est tabou, rien n'est intouchable. Le parcours dans la quarantaine se fait parfois à tâtons, parfois à grande vitesse, mais toujours dans le but de s'épanouir en harmonie.

Stéphanie vous invite à bâtir les fondations d'une communauté de femmes de 40 ans et plus qui tissent des liens tout en célébrant leurs différences et en échangeant sur leurs réalités mutuelles. Elle veut également mettre de l'avant des femmes passionnantes, entreprenantes et qui inspire le changement.

La Quarantenaire se veut authentique et différente. Tous les sujets qui seront traités dans le blog seront choisi avec soin et rigueur par la rédactrice, et ne fera pas la promotion de produits sans les voir essayé et approuvé. Finis les unboxing de produits juste pour présenter du contenu, ou des textes vides pour mousser une campagne marketing! Si un produit n'obtient pas le seau d'approbation La Quarantenaire, il ne sera jamais présenté sur nos réseaux.

La Quarantenaire s'adresse aux femmes en toute honnêteté, avec le soucis de les informer. Elle vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Twitter, ainsi que sur le site Internet.

