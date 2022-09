NEW YORK, 13 septembre 2022 /CNW/ -- DarwinHealth, Inc. ( www.DarwinHealth.com ), une société de biotechnologie et de découverte de médicaments contre le cancer basée à New York, annonce la publication en ligne, le 9 septembre 2022, dans Current Protocols (Wiley Science), de son pipeline propriétaire de découverte et de validation de médicaments contre le cancer, intitulé « A Patient-to-Model-to-Patient (PMP) Cancer Drug Discovery Protocol for Identifying and Validating Therapeutic Agents Targeting Tumor Regulatory Architecture » (Un protocole de découverte de médicaments et de biomarqueurs pour le cancer, de patient à modèle et de patient à patient, pour identifier et valider des agents thérapeutiques ciblant l'architecture de régulation des tumeurs).

Lien vers l'article fourni ici : https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpz1.544

Comme le notent les scientifiques dans leur publication, le protocole de patient à modèle et de patient à patient qui représente le pipeline/la technologie de base de DarwinHealth pour la découverte de médicaments, de biomarqueurs et de nouvelles cibles pour le cancer, s'attaque directement au talon d'Achille actuel de la mise au point de médicaments contre le cancer, à savoir l'incapacité à établir des liens précis et prédictifs entre trois éléments critiques nécessaires à la réussite de la découverte et de la validation de médicaments dans les essais sur l'homme, notamment : (a) l'identification des facteurs mécaniques et biologiques et des déterminants de l'état des cellules cancéreuses; (b) la caractérisation et le ciblage de cibles moléculaires significatives sur le plan thérapeutique qui régissent l'état transcriptionnel des cellules cancéreuses; et (c) la génération de biomarqueurs validés qui sont des prédicteurs précis de la réponse clinique dans le cadre d'essais.

Ces obstacles au traitement de précision du cancer et à la découverte de médicaments sont rendus encore plus complexes par la nature hétérogène du cancer, un défi que le groupe DarwinHealth relève en utilisant l'analyse de cellules uniques en combinaison avec des outils algorithmiques exclusifs, permettant ainsi de taxonomiser les sous-types de tumeurs sur la base de leur état d'identité transcriptionnel.

En s'appuyant sur un cadre basé sur l'oncotecture pour la biologie du cancer, l'approche de patient à modèle et de patient à patient rapportée par DarwinHealth utilise des algorithmes informatiques et des méthodologies expérimentales pour reconstruire et interroger la logique de régulation des cellules cancéreuses humaines afin de déterminer et de cibler thérapeutiquement un « point de contrôle tumoral » avec des agents pharmacologiques nouveaux ou existants. Fait important, le protocole de patient à modèle et de patient à patient identifie systématiquement, à partir d'échantillons de tumeurs spécifiques du patient, les protéines du régulateur principal qui constituent le point de contrôle de la tumeur. Ensuite, en utilisant des profils d'expression génétique (séquençage de l'ARN), il identifie des modèles in vitro et in vivo qui, en récapitulant le point de contrôle de la tumeur du patient, constituent une lignée cellulaire et des modèles animaux appropriés pour élucider davantage le mécanisme d'action du médicament spécifique du contexte tissulaire.

L'utilisation de ces modèles appariés permet des validations précliniques précises fondées sur des biomarqueurs de l'efficacité des médicaments, dont les résultats peuvent ensuite être traduits pour être utilisés dans des validations de xénogreffe dérivée d'un patient plus avancées et des essais sur les humains, qui sont en cours à l'aide de cette technologie. Plus précisément, la combinaison d'un mécanisme d'action spécifique au contexte du médicament et de l'identification précise des points de contrôle de la tumeur du patient offre un biomarqueur sur la base de mécanismes pour l'enrichissement des essais cliniques prospectifs chez les patients les plus susceptibles de répondre à la pharmacothérapie étudiée.

Expliquant les implications scientifiques et commerciales de la plateforme de découverte de médicaments et de biomarqueurs de patient à modèle et de patient à patient de DarwinHealth, le journaliste scientifique Forest Ray, Ph. D., fait le point sur le document et sa technologie dans un article publié en ligne pour genomeWeb. Le lien suivant est fourni :

https://www.genomeweb.com/biomarker-discovery-validation/darwinhealth-applies-systems-bio-workflow-improve-clinical-trial#.Yx2tXi8RpB0

« De patient à modèle et de patient à patient est un protocole axé sur le patient et la biologie des systèmes qui intègre des méthodes de calcul et des approches expérimentales très sophistiquées - intégrant la précision de l'analyse à cellule unique - afin d'optimiser et d'accélérer la découverte de médicaments, a fait remarquer l'auteur principal, le Dr Pasquale Laise, directeur principal de la biologie computationnelle à DarwinHealth. Bien que le protocole soit entièrement généralisable et puisse être appliqué à n'importe quel type ou sous-type de cancer, chaque étape du processus de découverte du protocole de patient à modèle et de patient à patient est adaptée aux profils moléculaires des tumeurs à partir d'échantillons de patients individuels et, par conséquent, est également en mesure d'identifier de grandes cohortes de patients représentant des pharmacotypes distincts liés à des biomarqueurs mécanistes, un alignement qui maximise les chances de réussite des essais cliniques dirigés par des biomarqueurs. »

L'identification et le ciblage médicamenteux des points de contrôle des tumeurs sont la marque de commerce de la méthodologie exclusive de DarwinHealth axée sur le développement de médicaments contre le cancer. « Le protocole de patient à modèle et de patient à patient constitue une approche systématique pour identifier et cibler l'ensemble des protéines régulatrices (ou régulateurs principaux) qui contrôlent l'identité transcriptionnelle [état phénotypique] des cellules cancéreuses, ce qui distingue ce carnet de développement composé à clinique (C2C) de toutes les autres stratégies disponibles, explique Mariano Alvarez, dirigeant principal de la sécurité de DarwinHealth. Ce qui est important, c'est que cela élargit le concept de dépendance aux oncogènes aux régulateurs transcriptionnels de l'état des cellules cancéreuses, qui sont universellement présents et peuvent donc être disséqués pour chaque tumeur. Le protocole ferme le cercle en disséquant ces maîtres régulateurs directement à partir du tissu tumoral du patient, puis en utilisant le mécanisme d'action propre au contexte d'un médicament - élucidé empiriquement dans des modèles in vitro correspondants - le pipeline prédit la réponse thérapeutique des médicaments en cours d'évaluation dans le contexte qui compte le plus : les essais cliniques. »

Le protocole de patient à modèle et de patient à patient est conçu pour combler les lacunes et les limites des approches actuelles de la thérapie du cancer et du développement de biomarqueurs. « De la même manière qu'un bâtiment repose sur plusieurs piliers - avec la réserve que la compromission d'un seul pilier n'entraînerait pas l'effondrement de toute la structure - les approches optimales et durables du traitement du cancer nécessitent de cibler simultanément plusieurs dépendances tumorales », explique le Dr Andrea Califano, professeur et président du Département de biologie systémique de l'Université Columbia ( https://news.columbia.edu/news/deciphering-cancer-messy-and-complex-were-here-it ), et cofondateur de DarwinHealth. « La technologie et l'approche de la découverte de médicaments contre le cancer présentées dans ce manuscrit offrent une importante complémentarité à la thérapie oncogénique en ciblant tout un répertoire de vulnérabilités tumorales, représentée par les protéines du régulateur principal qui sont responsables du maintien de l'état aberrant et des programmes de régulation de la cellule tumorale. »

La plateforme de patient à modèle et de patient à patient de DarwinHealth et le pipeline de découverte de médicaments sous-tendent la technologie fondamentale que l'entreprise a déployée pour de nombreuses collaborations et partenariats scientifiques axés sur l'identification de nouvelles cibles de cancer, la génération de nouveaux biomarqueurs et le développement de médicaments. « Le protocole de patient à modèle et de patient à patient que nous signalons est un pipeline axé sur des échantillons de tumeur du patient et basé sur la biologie des systèmes pour la découverte de médicaments contre le cancer avec de vastes applications dans le domaine de l'oncologie de précision et de l'immuno-oncologie, a expliqué le Dr Gideon Bosker, cofondateur et chef de la direction de DarwinHealth. Chaque étape du processus de développement et de validation des médicaments de composé à clinique dont il est question dans les protocoles actuels est mise à profit par l'intégration d'algorithmes de calcul et de données expérimentales pour assurer l'architecture réglementaire ciblée - le « point de contrôle des tumeurs » - et le mécanisme » du protocole d'action des médicaments évalués sont liés de façon constante et pratique à mesure que le protocole progresse des lignées cellulaires aux modèles animaux et, enfin, aux patients pour traduction clinique. Son universalité dans le contexte de la biologie du cancer permet au modèle de patient à modèle et de patient à patient d'être appliqué à un large éventail de tumeurs hématologiques et solides, où de nombreux essais cliniques basés sur cette technologie de découverte de médicaments sont en cours. De plus, l'application de la technologie de patient à modèle et de patient à patient pour optimiser la réponse immunitaire et réduire les effets immunosuppresseurs parmi les sous-types de cellules - y compris Tregs, les fibroblastes et les macrophages - dans le microenvironnement tumoral, représente l'une des trajectoires les plus prometteuses pour le développement de médicaments qui peuvent sauver la réponse des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire en reprogrammant les états phénotypiques des cellules immunosuppresseuses. »

Lorsqu'il est déployé de manière systématique, comme c'est le cas à DarwinHealth où les applications commerciales du protocole de patient à modèle et de patient à patient sont en cours de perfectionnement et d'expansion continus, le pipeline de découverte de cibles, de biomarqueurs et de médicaments pour le cancer basé sur le protocole de patient à modèle et de patient à patient fournit une feuille de route pour l'identification, basée sur la précision et le mode d'action, d'agents thérapeutiques expérimentaux, exclusifs et approuvés par la FDA qui ciblent à la fois l'architecture réglementaire des tumeurs et l'architecture réglementaire des cellules immunocentriques.

À propos de DarwinHealth

DarwinHealth : Precision Therapeutics for Cancer Medicine est une société de biotechnologie axée sur les « frontières du cancer », cofondée par le chef de la direction Gideon Bosker, docteur en médecine, et le professeur Andrea Califano, titulaire de la chaire Clyde et Helen Wu de biologie des systèmes chimiques et président du Département de biologie des systèmes de l'Université de Columbia. La technologie de la société a été développée par le laboratoire Califano au cours des 15 dernières années et fait l'objet d'une licence exclusive de l'Université de Columbia.

DarwinHealth recourt à des algorithmes brevetés de biologie des systèmes pour associer pratiquement tous les patients atteints de cancer aux médicaments et combinaisons de médicaments qui sont les plus susceptibles de produire les meilleurs résultats en matière de traitement. « Inversement, ces mêmes algorithmes peuvent également classer par ordre de priorité les médicaments expérimentaux et les combinaisons de composés dont le potentiel est inconnu contre un éventail complet de tumeurs malignes humaines, ainsi que les nouvelles cibles cancéreuses, a expliqué le Dr Bosker, ce qui les rend inestimables pour les entreprises pharmaceutiques qui cherchent à la fois à optimiser leur portefeuille de composés et à découvrir de nouvelles cibles cancéreuses mécaniquement exploitables et des alignements composés-tumeurs. »

La mission de DarwinHealth est de déployer de nouvelles technologies ancrées dans la biologie des systèmes pour améliorer les résultats cliniques des traitements contre le cancer. La technologie de base utilisée par l'entreprise, l'algorithme VIPER, permet d'identifier des systèmes étroitement liés de protéines régulatrices principales qui représentent une nouvelle classe de cibles thérapeutiques exploitables en matière de traitement du cancer. La méthodologie est mise en œuvre en fonction de deux axes complémentaires. Tout d'abord, les technologies de DarwinHealth soutiennent l'identification et la validation systématiques de cibles médicamenteuses à un niveau plus fondamental et plus profond de la logique de régulation de la cellule cancéreuse, afin que nous et nos partenaires scientifiques puissions exploiter l'actionnabilité de la prochaine génération basée sur des dépendances et des mécanismes tumoraux fondamentaux et plus universels. Deuxièmement, du point de vue du développement et de la découverte de médicaments, les mêmes technologies sont capables d'identifier de nouvelles cibles potentiellement médicamenteuses basées sur les régulateurs principaux et les modulateurs en amont de ces cibles. C'est là que l'approche « oncotecturale » de DarwinHealth, qui met l'accent sur l'élucidation et le ciblage des points de contrôle tumoraux, propose ses solutions les plus importantes et ses feuilles de route de repositionnement pour faire progresser la découverte de médicaments anticancéreux axés sur la précision et les traitements.

Les méthodes exclusives basées sur la médecine de précision employées par DarwinHealth sont étayées par une abondante littérature scientifique rédigée par ses dirigeants scientifiques, dont Mariano Alvarez, Ph. D., dirigeant principal de la sécurité de DarwinHealth, qui a développé conjointement l'infrastructure informatique critique de la société. Ces méthodes mettent à profit la capacité de l'ingénierie inverse et permettent d'analyser la logique derrière les mécanismes de régulation et de communication de signaux des cellules cancéreuses codés dans l'ADN, grâce à l'intégration de données provenant d'essais in silico, in vitro et in vivo. Il s'agit d'une plateforme de caractérisation et de découverte de médicaments entièrement intégrée conçue pour élucider, accélérer et valider des trajectoires de développement précises pour les actifs pharmaceutiques, afin que leur potentiel clinique et commercial puisse être pleinement exploité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.DarwinHealth.com .

