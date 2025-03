NEW YORK, 19 mars 2025 /CNW/ -- DarwinHealth est fière d'avoir été nommée au prestigieux classement annuel 2025 des entreprises les plus novatrices au monde de Fast Company. La liste de cette année met en lumière les entreprises qui façonnent la recherche, l'industrie et la condition humaine grâce à leurs innovations uniques en matière d'intelligence artificielle et à d'autres avancées qui établissent de nouvelles normes et atteignent des jalons remarquables. En plus des 50 entreprises les plus novatrices au monde, Fast Company ne reconnaît que les 10 entreprises les plus novatrices pour chacun des 58 secteurs. DarwinHealth a été distinguée comme l'une des 10 entreprises de biotechnologie les plus novatrices dans le cadre du concours « Entreprises les plus novatrices en 2025 ».

« Nous déployons des technologies algorithmiques (VIPER) et expérimentales (de patient à modèle à patient, PMP) uniques qui peuvent identifier avec précision une architecture moléculaire récurrente et médicamenteuse composée de points de contrôle tumoraux », a expliqué Mariano Alvarez, chef de la sécurité de DarwinHealth, qui a mis au point l'algorithme fondamental derrière le moteur de recherche de l'entreprise. « VIPER est un algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui évalue l'activité protéique, une étape cruciale dans la découverte de nouvelles cibles de cancer et l'élucidation du mécanisme d'action du médicament ».

Pour classer les lauréats parmi des milliers de soumissions, et en utilisant les critères d'excellence, de réflexion prospective et de créativité comme étoile polaire de l'évaluation, les éditeurs et les rédacteurs de Fast Company ont passé en revue les entreprises qui font progresser les choses partout dans le monde grâce à un processus de demande hautement concurrentiel. Le résultat est un guide mondial sur l'innovation d'aujourd'hui, des entreprises en démarrage à certaines des entreprises les plus précieuses au monde. Le 18 mars 2025, DarwinHealth a rejoint les rangs d'entreprises de biotechnologie comme Flagship Pioneering, Insilico Medicine et Exscientia, précédemment reconnues dans le concours de Fast Company pour avoir tiré parti de l'IA dans la poursuite du développement de thérapies de précision pour de multiples états pathologiques, y compris le cancer.

« Nos innovations et nos essais cliniques largement publiés mettent l'accent sur le besoin non satisfait massif des patients atteints de cancer qui n'ont pas répondu aux normes de soins et aux lignes directrices, dans le but d'étendre la survie de qualité des patients chez qui d'autres thérapies ont échoué », explique Gideon Bosker, MD, chef de la direction et cofondateur. « Grâce aux innovations susmentionnées, qui ont été validées dans des revues scientifiques et médicales de premier plan, la technologie de qualité clinique de DarwinHealth est maintenant utilisée chez des centaines de patients atteints de cancer aux États-Unis et en Europe, ce qui alimente de multiples essais cliniques sur des tumeurs rares et orphelines de traitement, notamment les cancers du rein, du pancréas, neuroendocriniens, de la prostate et du cerveau ».

La reconnaissance et l'émergence de DarwinHealth en tant que l'une des entreprises les plus novatrices de Fast Company dans le secteur de la biotechnologie reposent principalement sur la création de bioplatormes novateurs et translationnels au moyen de lignes qui fusionnent l'IA/la rigueur computationnelle avec les validations de laboratoire humide et, en fin de compte, des publications évaluées par des pairs démontrant une confirmation dans des contextes cliniques. Dans son article publié en ligne le 18 mars 2025 sur la liste des entreprises les plus novatrices de Fast Company, Adam Bluestein note que les 10 entreprises reconnues dans le secteur de la biotechnologie « changent la façon dont nous découvrons de nouveaux médicaments et traitons des maladies complexes », ajoutant que DarwinHealth « utilise l'IA - son algorithme VIPER - pour prendre des données expérimentalement mesurables sur la tumeur d'un patient, comme les profils d'expression génique, et faire des prédictions sur les médicaments existants qui sont les plus susceptibles d'être efficaces contre les protéines de 'points de contrôle tumoraux' qui provoquent leur type de cancer particulier. . . Les résultats des essais publiés en 2024 ont montré une précision de 100 % de l'outil DarwinOncoTarget pour prédire la réponse aux médicaments appelés inhibiteurs du HDAC6 dans le traitement du cancer du sein, et une précision de 91 % de DarwinOncoTreat pour prédire la réponse de plusieurs types de tumeurs ».

« En collaboration avec nos partenaires universitaires et biopharmaceutiques, DarwinHealth répond au besoin croissant de découverte de médicaments et de cibles axés sur les données à l'aide de nouveaux algorithmes d'IA combinés à des données expérimentales et à des validations », a expliqué Andrea Califano, cofondateur de DarwinHealth, dont le laboratoire à l'Université de Columbia a mis au point la technologie de base, et qui est l'actuel président de CHAN ZUCKERBERG BioHub (New York). « Chez DarwinHealth, les algorithmes d'IA qui reposent sur la super puissance informatique, l'ingénierie inverse des réseaux de réglementation pour le cancer et d'autres états pathologiques comme le diabète, les infections virales, les troubles immunitaires, et les maladies dégénératives du cerveau, sont à l'origine du développement de nouvelles bioplatformes avec des capacités de prévision extraordinaires dans le contexte du développement de médicaments ».

« Notre liste des entreprises les plus novatrices offre à la fois un aperçu complet de l'innovation d'aujourd'hui et un manuel pour l'avenir », a déclaré Brendan Vaughan, rédacteur en chef de Fast Company. « Cette année, nous reconnaissons les entreprises qui exploitent l'IA de façon profonde et significative. . et qui présentent des idées audacieuses. . . « À une époque où le monde évolue rapidement, ces entreprises tracent la voie à suivre. »

À propos de DarwinHealth

DarwinHealth : Precision Therapeutics for Cancer Medicine est une société de biotechnologie de qualité clinique axée sur les « frontières du cancer », cofondée par le chef de la direction Gideon Bosker, MD, et le professeur Andrea Califano, professeur de biologie des systèmes chimiques à l'Université de Columbia et président de CHAN ZUCKERBERG BioHub, à New York. La technologie de la société a été développée par le laboratoire Califano au cours des 15 dernières années et fait l'objet d'une licence exclusive de l'Université de Columbia.

DarwinHealth recourt à des algorithmes brevetés de biologie des systèmes pour associer pratiquement tous les patients atteints de cancer aux médicaments et combinaisons de médicaments qui sont les plus susceptibles de produire les meilleurs résultats en matière de traitement. « Inversement, ces mêmes algorithmes peuvent également classer par ordre de priorité les médicaments expérimentaux et les combinaisons de composés dont le potentiel est inconnu contre un éventail complet de tumeurs malignes humaines, ainsi que les nouvelles cibles cancéreuses, a expliqué le Dr Bosker, ce qui les rend inestimables pour les entreprises pharmaceutiques qui cherchent à la fois à optimiser leur portefeuille de composés et à découvrir de nouvelles cibles cancéreuses mécaniquement exploitables et des alignements composés-tumeurs. »

La mission de DarwinHealth est de déployer de nouvelles technologies ancrées dans l'IA et la biologie des systèmes pour améliorer les résultats cliniques des traitements contre le cancer et d'autres maladies. La technologie de base utilisée par l'entreprise, l'algorithme VIPER, permet d'identifier des systèmes étroitement liés de protéines régulatrices principales qui représentent une nouvelle classe de cibles thérapeutiques exploitables en matière de traitement du cancer. La méthodologie est mise en œuvre en fonction de deux axes complémentaires. Tout d'abord, les technologies de DarwinHealth soutiennent l'identification et la validation systématiques de cibles médicamenteuses à un niveau plus fondamental et plus profond de la logique de régulation de la cellule cancéreuse, afin que nous et nos partenaires scientifiques puissions exploiter l'actionnabilité de la prochaine génération basée sur des dépendances et des mécanismes tumoraux plus universels. Deuxièmement, du point de vue du développement et de la découverte de médicaments, les mêmes technologies sont capables d'identifier de nouvelles cibles potentiellement médicamenteuses basées sur les régulateurs principaux et les modulateurs en amont de ces cibles. C'est là que l'approche « oncotecturale », qui met l'accent sur l'élucidation et le ciblage des points de contrôle tumoraux, propose de nouvelles solutions, des validations mécanistes et ses feuilles de route de repositionnement pour faire progresser la découverte de médicaments anticancéreux axés sur la précision et les traitements.

Pour plus d'informations, consultez le site www.DarwinHealth.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/966600/DarwinHealth_Logo.jpg

SOURCE DarwinHealth

PERSONNE-RESSOURCE : Gideon Bosker, docteur en médecine, chef de la direction, DarwinHealth, Inc., courriel : [email protected], téléphone : 1 503 880-2207