La protection de la rivière Magpie maintenant reconnue internationalement

EKUANITSHIT, QC, HAVRE-SAINT-PIERRE, QC et MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - L'Alliance Muteshekau-shipu est heureuse d'annoncer que la rivière Magpie est officiellement inscrite comme Aire du patrimoine autochtone et communautaire (APAC), un statut reconnu internationalement pour la conservation de territoires autochtones. Il s'agit de la première reconnaissance d'une APAC au Canada, qui fait suite à une démarche annoncée par l'Alliance en décembre dernier.

L'Alliance Muteshekau-shipu demande par ailleurs au gouvernement fédéral d'inscrire immédiatement le territoire de la rivière Magpie à la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC) gérée par Environnement et changement climatique Canada.

Hydro-Québec doit renoncer définitivement à tout nouveau projet d'hydroélectricité sur la rivière Magpie, étant donné l'engagement renouvelé du Québec et du Canada de protéger 30% du territoire d'ici 2030, le consensus régional en faveur de l'aire protégée, la reconnaissance comme personnalité juridique de la rivière et maintenant ce nouveau statut d'APAC.

La reconnaissance à titre d'APAC requiert le respect de plusieurs critères, dont une connexion et une relation profonde entre le territoire et les communautés autochtones et locales, et un système de gouvernance local qui assure la conservation du territoire. L'octroi en février 2021 de neuf droits et d'une personnalité juridique à la rivière Magpie constitue l'un des piliers de cette reconnaissance.

Encore aujourd'hui, la rivière Magpie est utilisée par les Innus d'Ekuanitshit pour plusieurs activités qui contribuent à la pérennité de l'innu-aitun (mode de vie traditionnel) et de l'innu-aimun (langue innue). Rappelons que cette rivière est également reconnue internationalement pour les activités en eaux-vives comme le rafting, le kayak et le canot, et que plusieurs rapports du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ont recommandé sa protection.

Lien vers le registre APAC: https://www.iccaregistry.org/en/explore/canada/muteshekau-shipu

Citations:

« Nous ajoutons une nouvelle brique à la protection de la rivière Magpie à travers cette reconnaissance comme APAC. Espérons qu'Hydro-Québec finira par entendre raison et rayera définitivement de la carte tout nouveau projet hydroélectrique sur cette rivière. »

- Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation, SNAP Québec

« Encore une fois, grâce au leadership de notre communauté, Muteshekau shipu rayonne à l'international avec l'obtention d'un statut d'Aire du patrimoine autochtone et communautaire, une première au Canada. Nous venons de solidifier la protection de cette importante rivière de notre Nitassinan et consolider la vision innue pour son avenir. »

- Jean-Charles Piétacho, chef Innu de Ekuanitshit

« La Minganie possède de nombreux joyaux naturels de renommée internationale, dont la rivière Magpie. La reconnaissance comme APAC vient démontrer une fois de plus l'importance de protéger ces merveilles pour assurer leur mise en valeur récréotouristique. »

- Meggie Richard, préfète de la MRC de Minganie

SOURCE Alliance Muteshekau-shipu

