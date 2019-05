La proposition d'Énergir qualifiée pour la desserte de la Côte-Nord en gaz naturel liquéfié

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Énergir se réjouit que sa proposition pour l'approvisionnement de la Côte-Nord en gaz naturel liquéfié (GNL) fasse partie de celles qui ont été retenues par le gouvernement du Québec. Cette proposition avait été soumise dans le cadre de l'appel de projets lancé l'an dernier par le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et la Société du Plan Nord dont les résultats ont été dévoilés ce matin par le Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et Ministre responsable de la région de la Côte-Nord M. Jonatan Julien.

La solution de desserte proposée par Énergir consiste en la livraison d'isoconteneurs cryogéniques acheminés depuis l'usine de liquéfaction d'Énergir localisée dans l'est de Montréal par voie maritime jusqu'aux différents ports de réception de la Côte-Nord. Ce concept est largement éprouvé ailleurs dans le monde et permettrait le développement économique de toute la région, au-delà des objectifs recherchés par l'appel de projets.

La Côte-Nord demeure la seule région industrialo-portuaire du Québec à être dépendante des produits pétroliers pour ses usages thermiques. Longtemps réclamée par la communauté, la conversion au gaz naturel est une solution disponible dès maintenant et qui aura un impact important et immédiat sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en plus de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Il s'agit également d'une alternative compétitive qui assurera le maintien des activités industrielles en région et des emplois qui y sont rattachés.

« Depuis de nombreuses années, Énergir propose des solutions pour la desserte de la Côte-Nord en gaz naturel. Nous avons la certitude que la mise en place d'une desserte par isoconteneurs est une solution de choix car elle est économique, flexible, efficace et sécuritaire », affirme Martin Imbleau, vice-président principal, Développement, Communautés, affaires corporatives et sécurité chez Énergir.

Énergir salue également les mesures financières visant la construction d'infrastructures de stockage et de regazéification ainsi que celles visant le soutien aux grands consommateurs industriels de la région pour favoriser leur conversion vers une énergie moins émissive et compétitive.

Énergir entend poursuivre son travail auprès des clients industriels et de la communauté nord-côtière pour le déploiement de cette solution énergétique concurrentielle qui permettra à toute une région de contribuer à la transition énergétique du Québec.

Énergir en bref



Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

