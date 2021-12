La promotion des produits agro-alimentaires de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine reçoit un appui de 246 000 $ du Mouvement Desjardins

LÉVIS, QC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds du Grand Mouvement est fier d'accorder un appui de 246 000 $ à trois organismes destinés à promouvoir les produits bioalimentaires de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ces sommes sont octroyées pour ajouter des services spécialisés en commercialisation et en diversification des marchés dans chacun des organismes.

Gaspésie Gourmande (85 000$)

Gaspésie Gourmande soutient une centaine de membres producteurs et transformateurs dans leurs efforts de mise en valeur sur le marché régional en plus d'outiller les acheteurs (restaurants, commerces de détail et institutionnels) afin de faciliter l'achat des produits gaspésiens.

Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine (81 000 $)

L'organisme outille plus de soixante-dix producteurs, de transformateurs, de restaurateurs et de détaillants des Îles-de-la-Madeleine pour assurer le rayonnement gastronomique des produits sur le marché régional.

La GAMME Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (80 000 $)

Cet OSBL vise à promouvoir la vente et la distribution des produits d'une vingtaine d'entreprises bioalimentaires de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine sur les marchés du détail et de la restauration des grands centres urbains du Québec. Il offre donc une solution clé en main qui allie logistique de marchandises et une force de vente terrain.

Au total, ce sont plus de 160 producteurs et transformateurs de l'industrie bioalimentaire répartis partout sur le territoire qui pourront bénéficier des nouveaux services de ces organismes. Ce faisant, ils participent à rehausser l'achat local au Québec qui est devenu une préoccupation plus grande dans le contexte de la relance suivant la pandémie.

« Grâce à La Gamme, Seabiosis a pu considérablement augmenter son nombre de points de vente en dehors de la Gaspésie, notamment dans les grands centres de Montréal et Québec, de faire valoir Élisabeth Varennes, directrice générale de Transformation d'algues Seabiosis. La Gamme fait ainsi le travail de représentation que nous ne pouvons pas faire facilement en étant en région éloignée. De plus, cela nous permet de garder un volume de vente tout au long de l'année et non plus uniquement lors de la saison touristique alors que nous concentrons nos efforts de commercialisation au niveau régional. Au final, cela représente une nette différence pour la pérennité et la croissance de notre entreprise. »

« L'appui de Desjardins à l'organisme Au bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine permet aux entreprises madeliniennes du secteur bioalimentaire d'être accompagnées d'experts pour qu'elles puissent se doter d'une stratégie de commercialisation efficace à moyen et long termes, de souligner Renée Landry, propriétaire de la Fromagerie du Pied-De-Vent. »

