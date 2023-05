LA PROFESSION DE TECHNOLOGUE EN PROTHÈSES ET APPAREILS DENTAIRES DOIT ÊTRE DÉCLOISONNÉE POUR ÉVITER UN BRIS DE SERVICE

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Depuis plus de deux ans, un imminent bris de service guette les laboratoires dentaires en raison de l'interprétation et l'application erronée de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Loi) par l'Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (Ordre). Alors qu'un nouveau projet de règlement tente tant bien que mal de dénouer l'impasse, le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ) réitère que seul un décloisonnement de la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires, dans le cadre d'un projet de loi visant à décloisonner les professions en santé, permettra d'assurer la pérennité des services des laboratoires dentaires québécois.

« Rappelons d'abord que l'Ordre, sur la base de son interprétation indue de la Loi, compte effectuer des vérifications agressives dans les laboratoires pour vérifier que toute personne qui participe à la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils buccaux dentaires soit être technologue membre en règle. En vertu de quoi, les quelque 1000 auxiliaires, actuellement formés et rigoureusement supervisés par des technologues, ne pourront plus travailler dans un laboratoire dentaire au Québec, entraînant un bris de service majeur. C'est donc avec intérêt que nous avons pris connaissance d'un projet de règlement modifiant le Code des professions. La modification réglementaire risque certes de faciliter, à court terme, le maintien d'emploi de certains auxiliaires plus qualifiés. Mais, sur le long terme, elle ne règlera en rien les enjeux qui nous guettent. La solution la plus porteuse pour éviter le potentiel bris de service passe par le décloisonnement de la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires », soutiennent conjointement MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

Une telle solution s'inscrirait en concordance avec la volonté exprimée du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, de décloisonner plusieurs professions dans le domaine de la santé.

« Concrètement, le décloisonnement de la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires s'accompagnerait de l'ajout de la notion de supervision par un membre de l'Ordre dans la définition de l'acte réservé. Cela conférerait ainsi aux auxiliaires le pouvoir de poser des actes réservés, à condition d'être sous la supervision d'un technologue membre de l'Ordre », expliquent MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

Le RLDQ enjoint ainsi le gouvernement à inclure la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires dans le cadre d'un projet de loi qui décloisonnera de nombreux corps de métier en santé.

« En décloisonnant notre profession, le gouvernement s'assurerait que les auxiliaires puissent continuer à travailler aux côtés des technologues, écartant du même coup le spectre d'un bris de service qui entraînera inévitablement la perte de nombreux emplois de gens qualifiés, la fermeture de plusieurs entreprises locales, l'impossibilité pour les laboratoires de maintenir leur production actuelle et ultimement, le recours à la fabrication provenant de l'extérieur du Québec. Des conséquences qui compromettront la sécurité et la santé buccodentaire de la population », soulignent MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

Au moment où le gouvernement exprime un réel désir d'améliorer l'efficacité de son réseau de la santé, il serait déplorable que l'imminent bris de service dans les laboratoires dentaires continue d'être ignoré. En ce sens, le RLDQ tient à rappeler qu'il offre son entière collaboration au gouvernement pour mettre fin à l'impasse dans ce dossier.

Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec

Le RLDQ est un regroupement ayant comme mission d'offrir une voix unique aux laboratoires dentaires du Québec. Il représente actuellement plus de 200 laboratoires dentaires, qui emploient plus de 2000 personnes dans le secteur de la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils dentaires.

SOURCE Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ)

Renseignements: Ludovic Théberge, 514 553-9614, Luka Aubin-Jobin, 581 309-3188, [email protected]