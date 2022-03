Près de 400 productions contribuent à stimuler l'économie et à créer des emplois pour la province

TORONTO, le 24 mars 2022 /CNW/ - Des statistiques record en matière de production cinématographique et télévisuelle ont été publiées aujourd'hui par Ontario Créatif, organisme du gouvernement provincial dédié à l'essor des industries de la création en Ontario. Il s'agit du plus haut niveau jamais atteint, avec 394 productions qui ont rapporté 2,88 milliards de dollars en dépenses de production à l'économie. Outre cette valeur pécuniaire, ces chiffres représentent plus de 48 000 emplois directs et indirects équivalents temps plein, soit une augmentation de 38 p. 100 ou de 18 468 emplois par rapport à 2020.

« L'engagement du gouvernement en faveur du développement de l'industrie du cinéma et de la télévision ontarienne offre de grandes occasions d'affaires pour la province, a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. L'Ontario garantit un environnement sécuritaire et favorable aux affaires, encourageant une production florissante avec la création de bons emplois et d'un excellent contenu. Il n'est pas de meilleur endroit pour créer du contenu qu'ici-même en Ontario. »

« Nous sommes ravis de constater que l'industrie du cinéma et de la télévision ontarienne mène la reprise économique de la province, s'est réjouie Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale d'Ontario Créatif. Ces chiffres témoignent de nos solides protocoles de santé et de sécurité, de notre impressionnante série d'incitatifs financiers, de l'expansion continue de nos locaux de studio, de la diversité de notre bassin de talents et de notre gamme inégalée de lieux propices au tournage de films. »

L'Ontario propose des crédits d'impôt et des programmes compétitifs afin de soutenir la production cinématographique et télévisuelle, ce qui contribue considérablement à augmenter l'activité économique et la création d'emplois dans la province. Par ailleurs, Ontario Créatif travaille en étroite collaboration avec un réseau de 80 bureaux du cinéma municipaux répartis à travers la province afin de repérer et de promouvoir des lieux de tournage, des services de production et des services d'hôtellerie locaux à même d'attirer et de retenir des productrices et producteurs aussi bien canadiens qu'étrangers. Les retombées de cette industrie dynamique du cinéma et de la télévision profitent à l'économie et à l'emploi de toute la province.

Ontario Créatif effectue un suivi des statistiques sur la production de la province par année civile. Il convient de considérer les chiffres mentionnés avec précaution, car ils correspondent uniquement aux sommes dépensées en Ontario en 2021 pour des productions cinématographiques et télévisuelles nationales et étrangères.

L'industrie du cinéma et de la télévision ontarienne a apporté une contribution record de 2,88 milliards de dollars à l'économie de l'Ontario en 2021, créant 48 135 emplois de grande valeur à temps plein pour la population ontarienne, aussi bien directs qu'indirects.

Une partie de l'augmentation de 2021 peut être attribuée à la reprise faisant suite à l'épidémie de COVID-19, après le bref arrêt de l'industrie en 2020. Le reste de cette augmentation correspond à une nouvelle croissance de la production et témoigne des solides protocoles de santé et de sécurité adoptés par l'Ontario, de son impressionnante série d'incitatifs financiers, de l'expansion continue de ses locaux de studio, de la diversité de son bassin de talents et de sa gamme inégalée de lieux propices au tournage de films.

La production cinématographique et télévisuelle intérieure est restée forte en 2021, avec une contribution de 965 millions de dollars, après une accalmie en 2020.

La production intérieure de séries télévisées a été particulièrement robuste en 2021, avec 115 productions et plus de 707 millions de dollars de dépenses.

La production étrangère est restée forte en 2021, grâce au dynamisme de l'industrie de la télévision. Les dépenses totales en 2021 ont atteint plus de 1,9 milliard de dollars.

La production de scènes réelles a augmenté en 2021, représentant 361 des 394 productions totales.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement provincial qui encourage le développement économique, l'investissement et la collaboration dans les industries de la création de l'Ontario, à savoir les industries de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur ontariocreates.ca/fr.

