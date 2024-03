MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Décathlon, la marque mondiale multispécialiste de sports, révèle sa nouvelle mission, « Faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport », et la stratégie derrière cette nouvelle ambition de faire découvrir le sport de façon durable et innovante. Dans le cadre de ce changement, Décathlon révèle au grand public sa nouvelle image de marque qui inclut une identité vibrante et orientée vers l'avenir, de même que le nouveau logo « orbite ».

LA PROCHAINE FRONTIÈRE DE DÉCATHLON (Groupe CNW/Decathlon)

Depuis le début de son aventure en 1976 et jusqu'à présent, Décathlon a toujours cru au rôle essentiel du sport sur la santé et le bonheur des communautés. Et aujourd'hui plus que jamais, les gens ont besoin de sport.

Au tout début de ce long parcours de changement, Décathlon a mis en place son « Étoile Polaire », un projet à long terme pour accélérer sa mission pour le bien de la planète et de la société en général. Guidée par cette Étoile, une nouvelle mission a vu le jour : faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport.

Ancré dans cette mission, Décathlon adopte une stratégie globale ambitieuse, qui englobe une expérience consommateur•trice améliorée, un engagement solide envers le développement durable, et une modernisation généralisée de l'entreprise. Une marque améliorée, présentée aujourd'hui, est au cœur de l'expérience du client.

Barbara Martin-Coppola, Présidente-directrice générale de Décathlon : « Aujourd'hui est un moment très spécial pour l'histoire et le futur de Décathlon. Maintenant plus que jamais, le monde a besoin de sport. Son pouvoir unificateur permet d'améliorer la santé physique et mentale. Chez Décathlon, nous voulons avoir un plus grand impact positif sur les gens, sur la société et sur la planète en faisant bouger l'humanité grâce à la magie du sport. Je suis fière de travailler, guidée par notre Étoile Polaire - notre guide et notre ambition - avec nos collaborateur•trices. C'est incroyable de voir notre communauté si diversifiée se rassembler et célébrer ce qui nous rend unique : permettre à chacun•e de pratiquer un sport selon ses propres conditions. Je suis confiante que notre stratégie ambitieuse, qui fait évoluer notre façon de travailler, fera de Décathlon un leader et une marque de confiance unique du secteur du sport de détail. »

UNE NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE ET UN NOUVEAU PORTFOLIO

La nouvelle identité de marque de Décathlon reflète l'ambition de la marque tout en célébrant son passé. Tout en se recouvrant d'un bleu plus vibrant, la marque accueille aussi une nouvelle icône - l'orbite - qui exprime le mouvement, le désir d'atteindre de nouveaux sommets, et la circularité, des éléments au cœur du modèle d'affaires durable de Décathlon.

Décathlon met de l'avant ses efforts pour permettre à tous de pratiquer du sport en déployant un nouveau portfolio de marque simplifié. Neuf marques spécialisées seront présentées : Quechua (montagnes), Tribord (sports nautiques et vent), Rockrider (vélos d'extérieur), Domyos (entraînement), Kuikma (sports de raquette), Kipsta (sports d'équipe), Caperlan (plein air), Btwin (mobilité urbaine), et Inesis (sports de cible). De plus, quatre marques expertes seront en magasin : Van Rysel, Simond, Kiprun et Solognac.

UN MODÈLE D'ENTREPRISE FONDÉ SUR LA DURABILITÉ

Tout le bien que le sport amène dans la vie des gens et dans la société ne peut pas être réalisé au profit du bien-être de notre environnement.

Décathlon se veut être une force motrice et s'est engagée à devenir une compagnie Net Zéro d'ici 2050.



Les objectifs de décarbonisation de Décathlon sont les suivants (scopes 1, 2 et 3) :

20 % de réduction en émission de CO 2 absolu d'ici 2026.

42 % de réduction en émission de CO 2 absolu d'ici 2030 et zéro net d'ici 2050.

Fortement engagée à atteindre cet objectif, Décathlon a, pour la deuxième année de suite en 2023, découplée sa croissance et réduit son émission de CO 2 .

Décathlon travaille main dans la main avec ses fournisseurs et partenaires afin d'assurer la durabilité environnementale à travers toute sa chaîne d'approvisionnement. Avec cette approche collaborative, l'entreprise s'assure avec ses collaborateur•rices de décarboniser les processus de production et de paver le chemin vers de nouveaux modèles d'affaires basés sur l'économie circulaire et la longévité des produits.

Ceci signifie aussi que Décathlon augmente la durée de vie de ses produits tout en permettant à ses client•es de réutiliser, de réparer et de recycler leurs produits.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CLIENT FAÇONNÉE PAR UN ÉTAT D'ESPRIT AXÉ SUR LE NUMÉRIQUE

Décathlon exploite la puissance du numérique avec une refonte globale du site de commerce électronique afin d'offrir aux client•es une expérience d'achat transparente et sans issue à tout moment et en tout lieu.

La chaîne d'approvisionnement numérique de Décathlon a été repensée avec les meilleurs outils digitaux et des algorithmes d'IA pour permettre des prévisions précises, de la planification d'assortiments et le paramétrage de stock. Cette refonte a déjà permis à l'entreprise de réduire de façon significative ses niveaux de stock en plus d'optimiser plusieurs autres aspects de la chaîne, notamment la réduction des coûts de transport, de l'empreinte carbone et du temps de livraison.

Décathlon fait aussi preuve d'innovation en embarquant ses client•es dans de nouvelles expériences immersives, incluant son application 3D sur l'Apple Vision Pro aux États-Unis.

Plus de 1 700 magasins autour du monde seront rénovés avec une toute nouvelle configuration, offrant aux client•es une navigation intuitive, une augmentation de la visibilité des produits, de l'affichage physique et numérique engageant et attrayant, en plus d'offrir une atmosphère esthétiquement agréable. L'ouverture prochaine du magasin de Vancouver, le premier en Colombie-Britannique, sera à l'image de cette nouvelle identité et expérience réimaginée.

L'INNOVATION AU COEUR D'UNE MARQUE SPORTIVE MULTISPÉCIALISÉE

Tous les jours, plus de 850 ingénieurs et 400 designers chez Décathlon travaillent incessamment à inventer, créer, designer, essayer et tester de nouveaux matériaux et produits. Le résultat est un ensemble de solutions sportives révolutionnaires, étayées par 900 brevets.

La culture de Décathlon est modelée par cette culture. Elle inclut des équipes d'experts telle que l'équipe Booster Innovation - qui supporte les équipes locales, le Sports Lab - qui est dédiée à l'étude du sport et de la dynamique du corps humain, ou encore AddLab - un centre de prototype 3D et de design avancé - qui design le sport et les expériences du futur.

REGARDER L'AVENIR D'UN MÊME ŒIL

Décathlon a pour objectif de devenir une des entreprises les plus inclusives dans le monde.

En 2023, l'équipe exécutive de Décathlon atteint la parité pour la première fois de son histoire. Par le fait même, la compagnie s'est engagée à mettre en place des mesures de représentations, d'inclusion et d'appartenance, de les suivre, et de prôner par l'exemple de manière globale en matière de DEI.

Décathlon construit et renforce les communautés minoritaires en s'impliquant avec elles, par exemple en favorisant le leadership féminin et les programmes qui y sont associés, créant de nouveaux partenariats avec des experts en DEI. En 2023, l'entreprise a reçu plusieurs reconnaissances, notamment celle de « Meilleur employeur pour les femmes » de Forbes dans la catégorie Vente en gros et de détail.

À PROPOS DE DÉCATHLON

Une marque mondiale multispécialiste du sport qui s'adresse aux besoins des débutant•es jusqu'aux expert•es, Décathlon est un créateur innovant d'équipements de sport pour tous les niveaux. Avec plus de 100 000 collaborateur•rices et 1 700 magasins à travers le monde, Décathlon et ses équipes travaillent depuis 1976 à réaliser leur mission : faire bouger l'humanité à travers la magie du sport, afin d'aider les gens à être plus heureux et en santé dans un monde durable.

LINK TO VIDEO

LINK TO ASSETS

LINK TO PRESS KIT

SOURCE Decathlon

Renseignements: CONTACT MÉDIA: Philippe Gariépy - Leader communication - Brand, Media and Research, [email protected]